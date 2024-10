Vakantie & Toerisme Een dag excursie naar Klein Bonaire Inge Poorthuis 05-10-2024 - 17 minuten leestijd

Een prachtig, hagelwit zandstrand, een kraakheldere zee en de mooiste riffen. Geen verkeer, geen wifi en alleen maar natuur. Bon bini op het paradijselijke Klein Bonaire! Op dit kleine eilandje, voor de kust van Bonaire, kun je je de hele dag vermaken op het strand en heerlijk snorkelen in de Caribische Zee. Rondom het eilandje liggen ook nog diverse duikstekken zodat je kunt genieten van alle moois onder water. Klein Bonaire is namelijk gezegend met prachtige riffen. Naast gekleurde koralen en de mooiste vissen worden er regelmatig zeeschildpadden gespot. In dit artikel lees je alles wat je weten wilt wanneer je een dag excursie naar Klein Bonaire maakt.

Klein Bonaire is het onbewoonde eilandje op slechts 800 meter voor de kust van Kralendijk. Het eilandje is slechts 6 km2 groot en een belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden. Vanaf het centrum is het zo’n 15 à 20 minuten varen met de watertaxi, afhankelijk van welke opstapplaats je kiest. De watertaxi vertrekt vanaf verschillende plekken in Kralendijk en vaart meerdere keren per dag op en neer naar Klein Bonaire. De watertaxi zet je af op het prachtige strand No Name Beach. Het eiland beschikt niet over een aanlegsteiger, de laatste meters naar het strand zul je lopend door het water moeten afleggen.

Watertaxi bij No Name Beach – foto: We Share Bonaire

Op Klein Bonaire zijn geen voorzieningen aanwezig, er zijn geen bars of restaurants en ook geen toiletten. Op het strand staan twee hutjes die voor wat schaduw zorgen. De begroeiing rondom No Name Beach bestaat voornamelijk uit lage struiken, die nagenoeg geen bescherming tegen de zon bieden. Ga je dus met de watertaxi naar het eiland, zorg dan dat je voldoende eten en drinken meeneemt. Smeer je daarnaast goed en regelmatig in met een antizonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor of draag beschermende kleding.

Tip: op dagen dat er een cruiseschip in de haven van Kralendijk liggen kan het druk zijn op Klein Bonaire. Ook in de weekenden en op feestdagen komen veel mensen naar het eilandje. Vermijd het, indien mogelijk, om op deze dagen naar Klein Bonaire te gaan.

Geschiedenis van Klein Bonaire

Overblijfselen van het quarantainehuisje (Korentin) op Klein Bonaire – foto: Boi Antoin

Klein Bonaire kent een lange en roerige geschiedenis. Tijdens de cholerapandemie diende Klein Bonaire als quarantaine-eiland. Alle schepen die op Bonaire wilden aanmeren werden eerst op Klein Bonaire in quarantaine geplaatst. Hier werden zowel de schepen als ook de bemanning gecontroleerd. Op het eilandje staat een huisje, Korentin genaamd, waar de arts de bemanningsleden één voor één controleerde. Dit huisje is nu nog steeds te zien op Klein Bonaire.

In de negentiende eeuw was het eiland begroeid met verschillende lokale boomsoorten met stammen tot wel dertig centimeter dik. Deze bomen zijn gekapt voor onder andere de productie van houtskool, om koraalsteen tot kalk te verbranden en werden gebruikt voor de winning van kleurstof. De producten werden vervolgens geëxporteerd. Ook werden er geiten gehouden op Klein Bonaire voor export naar Curaçao. Dit alles zorgde voor een flinke ontbossing op het eiland.

Het eilandje is daardoor tegenwoordig vrij kaal maar sinds 2006 wordt er aan herbebossing gewerkt binnen het Klein Bonaire Reforestation Project. Voor de herbeplanting worden inheemse soorten gebruikt. Zo werden er een tijd geleden al voorbereidingen getroffen voor het planten van vijfhonderd Sabalpalmen op Klein Bonaire. De gaten voor deze palmen werden gegraven door vrijwilligers, rangers van STINAPA en de Nederlandse landmacht. Daarnaast hebben de Mangrove Maniacs geholpen met het prepareren van de gaten voor het planten van de palmen. Inmiddels zijn er al 1000 Sabalpalmen geplant.

In het verleden is Klein Bonaire meerdere malen van eigenaar gewisseld. Zo waren er zelfs plannen om een luxeresort te bouwen op het eilandje. Deze plannen zijn niet doorgegaan omdat er een beweging op gang kwam met de wens om het eilandje terug te kopen voor de bevolking van Bonaire. Uiteindelijk werd Klein Bonaire in 2001 tot beschermd gebied verklaard en sinds dat moment wordt het beheerd door STINAPA. Bewoners en toeristen kunnen tegenwoordig nog steeds genieten van dit paradijselijke eilandje voor de kust van Bonaire.

Zeeschildpadden

Nest van een zeeschildpad op Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

Klein Bonaire is ook een favoriete plek voor zeeschildpadden om nesten te maken en eieren te leggen. Rond Bonaire en Klein Bonaire komen verschillende soorten zeeschildpadden voor. De Green Turtle en Hawksbill Turtle kun je het hele jaar in de wateren rondom de eilanden tegenkomen. De Loggerhead Turtle laat zich alleen in het nestseizoen zien. Jonge zeeschildpadden – foto: Inge Poorthuis

De zeeschildpadden komen alleen aan land wanneer ze eieren gaan leggen. Dit gebeurt doorgaans tussen april en december. De rest van de tijd verblijven ze in het water, waar ze tijdens hun leven duizenden kilometers zwemmend af leggen.

Een nest van een zeeschildpad bevat tussen de 100 en 180 eieren. De Sea Turtle Conservation Bonaire beschermt de zeeschildpadden en zoekt actief naar nieuwe nesten, onder andere op No Name Beach. De nesten worden gemarkeerd met stokken en linten om verwoesting te voorkomen. Wil je meer weten over de zeeschildpadden, ga dan mee op pad met de Sea Turtle Conservation Bonaire.

Boek een snorkeltour naar Klein Bonaire

Zeeschildpadden bij Klein Bonaire – foto: Sander Engelbertink

Op Klein Bonaire zijn geen faciliteiten aanwezig daarom is een excursie per boot een prima oplossing voor een relaxte dag! Stap aan boord van deze luxe catamaran en geniet onder het genot van een drankje van de zeiltocht naar Klein Bonaire. Eenmaal bij het eilandje aangekomen spring je samen met een gids het water in om snorkelend te genieten van de prachtige onderwaterwereld. Aan boord worden ondertussen al de eerste hapjes bereid.

Geniet na de eerste snorkelstop van een lekker voorgerecht waarna de catamaran naar de tweede snorkelstop zeilt. Hier kun je nogmaals het water in om te snorkelen of zwemmen, maar aan boord blijven mag natuurlijk ook. Vervolgens wordt er een heerlijk diner geserveerd. Tijdens de tour zijn alle drankjes en het diner inbegrepen. Ook kun je gratis snorkelspullen gebruiken. Aan boord is een toilet aanwezig en tijdens het snorkelen of zwemmen kunnen jouw spullen veilig aan boord blijven liggen.

Houd je van snorkelen? Lees dan ook ons uitgebreide artikel over de leukste snorkelexcursies op Bonaire.

Huur een boot en vaar naar Klein Bonaire

Een andere optie om naar Klein Bonaire te gaan is het huren van een motorbootje. Om een klein motorbootje te mogen besturen op de zee rondom Bonaire heb je geen vaarbewijs nodig, een autorijbewijs volstaat. Enige ervaring met het besturen van een dergelijk bootje is wel gewenst.

Een eigen bootje huren geeft je alle vrijheid, jij bepaalt zelf waar je gaat aanleggen en hoe lang je op Klein Bonaire wilt blijven. Een motorboot heeft ook nog eens voldoende plek voor een koelbox aan boord zodat je je eigen drankjes en eten mee kunt nemen. Krab op het strand van Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

Wil je liever niet zelf varen, dan is het ook mogelijk om een boot met kapitein te huren. Het voordeel hiervan is dat je volop kunt genieten samen met je gezelschap van Klein Bonaire. Bovendien kent de kapitein de mooiste plekjes van het eiland. Geniet tijdens zonsondergang van een drankje aan boord terwijl de kapitein je weer veilig naar de haven brengt.

Bekijk hier de mooiste vakanties naar Bonaire

Snorkelen bij Klein Bonaire

Voor het strand No Name Beach tref je in het ondiepe gedeelte niet heel veel koraal meer aan. Dit is namelijk de plek waar de landingszone voor boten, waaronder de watertaxi, is. Wil je toch genieten van de prachtige onderwaterwereld van het eilandje, loop dan een stukje over het strand (met je gezicht richting Kralendijk). Het zandstrand loopt hier over in een rotsachtiger stuk. Het dragen van waterschoenen is een aanrader. Over deze rotsen (koralen) loop je verder tot je bij een gele paal/steen komt.

Een alternatief voor deze korte wandeling over het strand en het rotsachtige stuk is het nieuwe wandelpaadje, dat parallel aan het strand ligt. Het pad begint bij de hutjes op No Name Beach en komt precies bij de gele paal uit.

Wanneer je bij de gele paal/steen het water ingaat zie je een doorgang tussen de koralen. Zwem hier tussendoor en laat je vervolgens met de stroming meevoeren terug naar No Name Beach. Onderweg geniet je van de prachtige koralen en kom je regelmatig zeeschildpadden tegen. Gele paal/steen op het strand van Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

Tip: Ben je van plan om met de watertaxi naar Klein Bonaire te gaan, vraag aan de kapitein of je gebruik kunt maken van de zogenaamde snorkelstop. Doe je zwemkleding alvast aan boord aan en zet zodra je bij No Name Beach aankomt je spullen die niet nat mogen worden op het strand neer. Ga vervolgens direct weer aan boord in je zwemkleding en met je snorkelspullen. De kapitein stopt vervolgens op een plek vlak voor de kust van Klein Bonaire. Hier spring je het water in, waarna je met de stroming mee snorkelend No Name Beach bereikt. Na ongeveer een uur snorkelen kom je weer aan op het strand. Het is niet mogelijk om tussentijds het water te verlaten, behalve op de hierboven genoemde plek met gele paal/steen. Door gebruik te maken van de snorkelstop zie je nog meer van het prachtige rif van Klein Bonaire.

Nature Fee van STINAPA

No Name Beach op Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

De zee rondom Bonaire en Klein Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. De nature fee is 40 USD per persoon. Bewoners van Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba hoeven geen nature fee te betalen.

Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire. Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Swim to Klein Bonaire 2024

Swim to Klein Bonaire 2019 – foto: Skyview Bonaire

Zwemmen naar Klein Bonaire is niet toegestaan. Het verkeer op het water tussen Bonaire en Klein Bonaire is namelijk behoorlijk druk. Een vaartuig kan je tijdens een zwemtocht naar de overkant snel over het hoofd zien, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daarnaast staat er meestal stroming tussen de twee eilanden en kunnen de golven hoog zijn. Echter één keer per jaar heb je de mogelijkheid om naar Klein Bonaire (en eventueel ook terug) te zwemmen tijdens het Swim to Klein Bonaire-evenement.

Tijdens dit goed georganiseerde evenement zwemmen doorgaans honderden mensen van het hoofdeiland Bonaire naar Klein Bonaire. Gedurende het evenement mogen er geen boten varen waar gezwommen wordt. Wel zijn er meerdere boten aanwezig om vermoeide zwemmers bij te staan. Eenmaal aan de overkant (je gaat overigens niet aan land) kun je ervoor kiezen om zelf terug te zwemmen of gebruik te maken van de watertaxi.

Doorgaans wordt het evenement rond de Regatta (eind september/begin oktober) georganiseerd. Dit jaar is het Swim to Klein Bonaire evenement op 6 oktober 2024. Bekijk hier de foto’s.

Wil jij ook naar Klein Bonaire?

Droom jij ook van een reis naar Bonaire en wil je ook naar Klein Bonaire? Dat kan, hier vind je de leukste aanbiedingen naar het eiland. Geen keuze kunnen maken? Hier vind je nog meer fantastische vakanties naar Bonaire.

Mag je zwemmen van Bonaire naar Klein Bonaire? In verband met je eigen veiligheid is het niet toegestaan om vanaf Bonaire naar Klein Bonaire of andersom te zwemmen. Echter eens per jaar wordt het evenement Swim to Klein Bonaire georganiseerd. Tijdens dit evenement zwemmen doorgaans honderden mensen vanaf Bonaire naar Klein Bonaire. Zijn er toiletten op Klein Bonaire? Op Klein Bonaire zijn geen faciliteiten aanwezig, dus ook geen toiletten. Wanneer je een snorkeltrip boekt zijn er op de boot wel toiletten aanwezig. Is er een bar of restaurant op Klein Bonaire? Op Klein Bonaire is geen horeca aanwezig. Neem dus zelf voldoende eten en drinken mee. Boek je een snorkeltour, dan zijn hapjes en drankjes vaak inbegrepen.

Dit artikel bevat affiliate links

9.143