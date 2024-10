Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Zachte wind en kans op lokale buien Redactie 04-10-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – De komende dagen kunnen inwoners van Bonaire rekenen op een rustig weerbeeld, met een mix van zon, wolken en enkele lokale buien. De temperatuur zal variëren van een aangenaam minimum van 27°C in de nacht tot een warme 32°C overdag.

De luchtdrukverschillen in het zuiden van de Caribische regio blijven gering, wat zorgt voor aanhoudende zwakke tot matige wind. De komende dagen blijft de wind krachtig tussen 1 en 3 Beaufort, met snelheden tussen 1 en 19 km per uur. Deze lichte wind zal voornamelijk uit wisselende richtingen komen, wat een rustige weersituatie met zich meebrengt.

Hoewel het grotendeels droog blijft, kunnen vochtige luchtmassa’s de regio binnendringen, waardoor er tijdelijk meer bewolking ontstaat. Dit kan plaatselijk leiden tot lichte tot matige regenbuien, die vooral delen van het eiland kunnen treffen.

Tropische stormen geen bedreiging voor Bonaire

In de noordelijke Atlantische Oceaan is orkaan Kirk actief. Deze krachtige orkaan, die inmiddels is opgewaardeerd naar categorie 4, beweegt in noordelijke richting en vormt geen bedreiging voor Bonaire of andere eilanden in de regio. Daarnaast is er ook de tropische storm Leslie, die zich eveneens in de noordelijke Atlantische Oceaan bevindt. Deze storm beweegt richting het noordwesten en blijft op veilige afstand van land.

112