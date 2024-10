Nieuws van Bonaire Groot deelnemersveld bij International Bonaire Bolas Criollas toernooi Hans Hofstra 04-10-2024 - 4 minuten leestijd

Maar liefst 91 teams doen mee aan het Bolas-toernooi op Bonaire.

KRALENDIJK – Het International Bonaire Bolas Criollas toernooi is gisteravond van start gegaan. Maar liefst 91 teams met deelnemers van alle leeftijden, waaronder vrouwen, mannen en kinderen uit Curaçao, Aruba en Bonaire, nemen het tegen elkaar op. Een van de organisatoren, Gregory Daal, spreekt enthousiast over de organisatie en de internationale allure van het toernooi op Bonaire.

Dit jaar is het International Bonaire Bolas Criollas toernooi groter dan ooit. “Dit is de grootste internationale editie tot nu toe. We hebben 91 teams. Normaal doen er ook teams uit Venezuela mee. Helaas zijn zij er dit jaar niet,” zegt Gregory Daal. Het evenement vindt elk jaar op een andere locatie plaats. Na Bonaire verhuist het volgend jaar naar Aruba, vervolgens naar Venezuela en daarna naar Curaçao. De organisatie is vier maanden bezig geweest met de voorbereidingen, wat volgens Daal te maken had met enkele uitdagingen met de lokale federatie op Bonaire.

Voetbalveld omgetoverd tot Bolas-veld

Het toernooi begon al op donderdag en duurt tot en met zondag. Op de weg van Kralendijk richting Rincon is een voetbalveld aan de rechterkant omgetoverd tot een groot Bolas-evenement. Verschillende Bolas-velden zijn gemaakt op het fèlt Pal’i Tamarein. De wedstrijden vinden plaats in de avonden op vrijdag, zaterdag en zondag. De finale is gepland op zondag, waarbij de kinderen om 19.00 uur, de vrouwen om 20.00 uur en de mannen om 21.00 uur spelen.

Net geen winst

Het team van Live99.fm Bonaire speelden op vrijdagavond een spannende wedstrijd. Uiteindelijk verloor het team met vijf ballen verschil. Ondanks de nederlaag blijven ze optimistisch. “Elke dag is anders,” zegt Genevy Nicolaas die één van de speelsters is. “Vandaag hebben we verloren, maar morgen kan alles anders zijn.” Het team speelde op donderdagavond voor het eerst op het nieuwe Bolas-veld, maar dat weerhoudt hen niet van hun doel: de finale halen. “Met twee overwinningen kunnen we nog steeds naar de kwartfinale,” aldus Ideline Saragoza die aanvoerster van het team is. “Het kan nog steeds. We gaan morgen ons best doen”.

Naast de sportieve activiteiten biedt het evenement ook culinaire verrassingen. Er zijn verschillende kraampjes met eten, variërend van criollo-gerechten tot gerechten die uit de zee komen en ook barbecue. Er is zelfs een bar, gesponsord door Heineken, waar bezoekers kunnen genieten van een drankje. Opvallend is dat hier geen flesjes worden verkocht. De flesjes drank worden overgegoten in een plastic glaasje.

Het team van Live99.fm won net niet, maar kijkt positief vooruit richting naar rest van het toernooi.

Opening op vrijdag

Hoewel het toernooi al begonnen is, vindt de officiële opening op vrijdag plaats. Dit zal gebeuren om 19.00 uur. Daal benadrukt dat het toernooi niet via de federatie op Bonaire loopt, maar dat er een aparte commissie is opgericht om het evenement te organiseren. Ondanks deze uitdagingen is het team vastberaden om het toernooi tot een succes te maken. “We zijn met een team van elf man. Met elkaar zijn we goed voorbereid en kijken we ernaar uit om iedereen een geweldige tijd te bezorgen,” aldus Daal.

