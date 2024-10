Nieuws van Bonaire Gordon deelt spannend nieuws over Horeca-avonturen op Bonaire Redactie 04-10-2024 - 1 minuten leestijd

Wordt dit de nieuwe locatie van het Blushing Hotel?

KRALENDIJK – De 56-jarige presentator en zanger Gordon heeft zijn nieuwste horeca-avonturen op Bonaire gedeeld op Instagram. Het lijkt erop dat hij een ‘Blushing’ hotel en restaurant zal openen op ons eiland, en volgens zijn Instagrampost zijn de plannen in vergevorderde staat. De exacte locatie van het hotel en restaurant is echter niet bekend. In zijn bericht deelde Gordon zijn enthousiasme en verklaarde: „De grootste overwinning is terugslaan met succes.”

Dit nieuws heeft inmiddels ook in Nederland veel aandacht gekregen en wordt volop besproken in de media. Helaas wilde Gordon op dit moment niet met Bonaire.nu in gesprek gaan over zijn plannen en ondernemingen op Bonaire. Momenteel verblijft Gordon op Bonaire voor opnames van zijn realityshow, die te zien zijn bij SBS6.

