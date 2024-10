Gezondheidszorg Fundashon Ambulans Deseo gaat laatste wensen van patiënten op Bonaire vervullen Redactie 04-10-2024 - 2 minuten leestijd

De oprichtingsakte voor de nieuwe stichting is inmiddels getekend. Foto: Fundashon Ambulans Deseo

KRALENDIJK – De recent opgerichte stichting Fundashon Ambulans Deseo Boneiru (Stichting Ambulance Wens Bonaire) gaat binnenkort van start met het vervullen van de laatste wensen van bedlegerige personen.

Het project is een initiatief van Mimi Dongen, die al enkele jaren coördinator is bij Hospice Kas Flamboyan. Dongen kreeg daarbij hulp van Rosalie de Kreij-Tordoir en Ralph de Kreij.

“Door mijn werk bij de hospice zie ik de behoefte om mensen een onvergetelijke ervaring te bieden,” vertelt Dongen. De stichting krijgt de beschikking over een speciaal ingerichte ambulance, die op unieke wijze bijdraagt aan de ervaring van de patiënt.

De speciale ambulance, uitgerust met een comfortabel brancard bed en speciale ramen, is geschonken door Stichting Ambulance Wens Nederland. “Zij hebben ons de ambulance tegen een symbolisch bedrag aangeboden,” legt De Kreij uit. “Daarnaast heeft Nirint Shipping geholpen door de ambulance gratis naar Bonaire te verschepen, en de Douane van Bonaire heeft bijgedragen door de invoerpapieren voor te bereiden. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen de stichting al vanaf het begin ondersteunen.”

Inspiratie

De Kreij, die al twee jaar als vrijwilliger werkt bij de hospice, bracht in december 2023 een dag door bij Stichting Ambulance Wens Nederland in Nederland, waar zij een dag in de ambulance meereed. “Het was een inspiratie om te zien hoe zij te werk gaan en te leren hoe we iets soortgelijks op Bonaire kunnen realiseren. Het was een dag waarin een familie de hele dag samen kon genieten.”

Alle wensen zullen kosteloos worden vervuld; de kosten voor de patiënt en familie in de ambulance worden door Fundashon Ambulans Deseo gedragen. Om deze dienst gratis te kunnen blijven aanbieden, is de stichting wel afhankelijk van donaties en samenwerking met lokale bedrijven. De verwachting is dat de gemeenschap de stichting blijft steunen, zodat de waardevolle ervaring aan meer mensen kan worden geboden.

Feestelijke Start

Het officiële startmoment van de stichting zal feestelijk worden gevierd, wanneer de ambulance halverwege oktober op Bonaire aankomt. Meer informatie hierover zal worden aangekondigd via de sociale mediakanalen Facebook en Instagram. De komende weken gaat de nieuwe stichting op zoek naar vrijwilligers, zoals chauffeurs en verpleegkundigen. Het doel is om te beginnen met ongeveer vijf verpleegkundigen.

