Luchtvaart & Reizen Delfins Beach Resort gaat samenwerking aan met Hilton-keten Redactie 04-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Delfins Beach Resort Bonaire heeft aangekondigd in de toekomst samen te gaan werken met de Hilton-keten, waarbij Delfins zal worden opgenomen in de zogenoemde ‘Tapestry Collection by Hilton’.

De samenwerking is een belangrijke stap om de aantrekkingskracht van het populaire resort en van Bonaire als bestemming voor Amerikaanse reizigers te vergroten.

Als onafhankelijk resort speelt Delfins al meer dan zeven jaar een belangrijke rol in het toerisme op Bonaire. De stap om zich aan te sluiten bij de ‘Tapestry Collection by Hilton’ combineert volgens het management van Delfins het unieke karakter van het resort met de stabiliteit en professionaliteit van Hilton.

“Zowel Delfins als Bonaire richten zich sterk op Europa,” zegt Chris Opgenoort, General Manager van Delfins Beach Resort. “Met de groeiende belangstelling voor het eiland en het grote potentieel van de Amerikaanse markt, in combinatie met meer luchtverbindingen, zien wij in Hilton een partner die ons sterk positioneert op deze markt. Hilton heeft krachtige distributiekanalen en het grootste loyaliteitsprogramma ter wereld, waardoor we meer Amerikaanse gasten kunnen aantrekken. De naam Hilton geeft hen het vertrouwen om naar Bonaire te reizen.” Delfins blijft zich richten op gasten die het eiland in al zijn facetten willen ontdekken.

Belang

Miles Mercera, directeur van de Tourism Corporation Bonaire (TCB), benadrukt het belang van deze samenwerking voor het eiland: “De aansluiting van Delfins bij de ‘Tapestry Collection by Hilton’ is een belangrijke stap voor Bonaire. Dit plaatst het resort en ons eiland hoger op de kaart voor Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse en Europese gasten. Het is een positieve ontwikkeling voor de toeristische sector van Bonaire en sluit aan bij onze ambitie om ons marktaandeel in Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden.”

‘Tapestry Collection by Hilton’

De ‘Tapestry Collection by Hilton’ vertegenwoordigt een selectie van bijzonder en onafhankelijke hotels en resorts die door Hilton zijn uitgekozen vanwege hun unieke karakter en hoogwaardige kwaliteit.

0