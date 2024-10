Natuur Windreversal op Bonaire: Wat moet je weten? Hans Hofstra 03-10-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zoals het er nu naar uitziet zit Bonaire in een periode waar het te maken heeft met windomkeringen (windreversals). Dit betekent dat de wind niet uit het oosten komt, maar uit andere richtingen. Voor duikers op Bonaire kan een windreversal, aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid en het duikplezier. Roxanne-Liana Francisca, een mariene biologe van Stinapa, legt uit wat een windreversal precies inhoudt en waar duikers rekening mee moeten houden.

“Een windreversal treedt op wanneer de normale noordoostelijke passaatwinden worden verstoord door een storm of depressie,” vertelt Francisca. “Dit kan leiden tot golven en stromingen die van de verkeerde kant komen, wat de omstandigheden onder water en aan de kust aanzienlijk kan veranderen.” Eerder dit jaar zorgde een windreversal er ook al voor dat een zandstrand bij Bonaire werd aangetast.

Westkust

Francisca benadrukt dat de golven tijdens een windreversal hoger en ruiger kunnen zijn dan normaal, vooral aan de westkant van het eiland. “Voor duikers betekent dit dat de golven meer naar de kust worden geduwd, wat het moeilijker kan maken om veilig in en uit het water te gaan,” zegt ze.

Een ander belangrijk punt dat Francisca aanstipt, is de veiligheid van boten tijdens een windreversal. “De moorings zijn ontworpen voor de normale windrichting en zee omstandigheden. Als de wind draait, kunnen boten te dicht bij de kust komen en gepaard met de ruigere zee omstandigheden, kan de mooringlijn breken,” legt ze uit. “Daarom adviseren we om bij een ernstige windreversal de boten van de moorings af te halen.”

Veel ribkwallen gesignaleerd

Daarnaast zijn er ook gevolgen voor het zeeleven. Recentelijk is er een toename van kwallen waargenomen. “Nu hebben we te maken met een zwerm ribkwallen, die relatief ongevaarlijk zijn. Deze zien we normaal gesproken meer op de open oceaan,” zegt Francisca. “Maar er kunnen ook gevaarlijkere kwallen, zoals de box jellyfish, tussen zitten. Het is belangrijk voor duikers om bedekt te blijven en niet te dicht bij de oppervlakte te duiken. Hier zitten vaak meerdere kwallen”

Francisca raadt duikers aan om tijdens een windreversal extra voorzichtig te zijn. “Houd de weersomstandigheden goed in de gaten en let op de golfslag en windsterkte. Als het er niet goed uitziet, zijn er genoeg andere duikplekken en dagen om te duiken,” adviseert ze.

Duiken aan de oostkust

Tot slot wijst Francisca op de potentie van de oostkust, die tijdens een windreversal vaak rustiger is. “Hoewel de oostkust normaal gesproken uitdagender is vanwege de hogere golven en sterke stromingen, kan het tijdens een windreversal een goed alternatief zijn,” zegt ze. “Maar houd altijd in gedachten dat het duiken daar anders is dan aan de westkust en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Met de voorspelling van een nieuwe windreversal later deze week, is het belangrijk voor iedereen die van plan is te duiken om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn. “Het valt waarschijnlijk komende week mee hoe hoog de golven aan de westkust zullen zijn, maar wees bewust van de situatie,” besluit Francisca.

Volgens de laatste gegevens blijven de windreversals zich aanhouden tot woensdag 9 oktober. Opvallend is ook dat de wind komende week helemaal weg is. Na 9 oktober komt de wind weer uit het oosten en zal deze ook weer aantrekken.

