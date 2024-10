Vacatures Bonaire Vacature Barman | Barvrouw Melanie Zandwijk 03 oktober 2024

Barman/vrouw gezocht bij de gezelligste kroeg op Bonaire! Een bruine kroeg op een tropisch eiland? Het bestaat!

Little Havana is een kroeg op het prachtige Caribische eiland Bonaire, wat dit jaar 20 jaar bestaat. Alle soorten gasten kom je bij ons tegen: toeristen, stagiaires, paradijsvogels, locals, en een ontzettend leuke groep van vaste gasten van alle leeftijden.

Elke avond is erg gevarieerd, maar een ding staat bij ons centraal: muziek! Bijna elke woensdag hebben wij een event, zoals: Vinyl Night, Guilty Pleasure Night, Jam Session of een Popquiz. Daarnaast hebben we elke zondag DJ Night met lokale DJ’s die de hele tent op zijn kop zetten.

Wie ben jij?

Een enthousiaste, spontane horeca topper die met iedereen een praatje kan maken

Je houdt van werken in een klein, gezellig team

Wat bieden wij jou?

Een goed salaris met een leuke fooi

Een gezellig team

Personeelskorting

Werken in een superleuke omgeving met uitzicht op zee

Hebben wij je interesse gewekt? Stuur dan een mailtje naar isabelleoomkens@gmail.com of stuur ons een DM via Facebook of Instagram.

