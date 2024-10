Interview Terug naar Bonaire: Ambitieuze Xenah Cicilia verbindt gemeenschap en carrière Hans Hofstra 03-10-2024 - 7 minuten leestijd

Xenah Cicilia voelt zich geen Bonairiaan, maar wel een Rinconero

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de tiende serie spraken wij met Xenah Cicilia. Zij studeerde in Curaçao, maar werkt tegenwoordig als raadsadviseur op Bonaire. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Xenah Cicilia werd geboren op Curaçao, maar haar banden met Bonaire zijn altijd sterk geweest. “Mijn familie aan mijn moederskant komt deels van Curaçao en mijn vaderskant komt volledig uit Bonaire,” vertelt Cicilia. “Toen ik heel jong was, verhuisde mijn vader terug naar Bonaire en ik bracht veel vakanties bij hem door. Vanaf mijn vierde vloog ik alleen veel naar Bonaire. Langzamerhand werd mijn vriendenkring op Bonaire steeds groter.”

Xenah Cicilia bij de de Parada di antaño tijdens Dia di Rincon in 1996

Deze vroege ervaringen hebben haar liefde voor Bonaire aangewakkerd. “Bonaire was altijd een tweede thuis voor mij,” zegt ze met een glimlach. Toch duurde het een tijd voordat Cicilia verhuisde. Op de University van Curaçao studeerde zij International Business. Deze studie wilde zij afronden, voordat ze aan een nieuw avontuur begon.

“Ik ben geen Bonairiaan, maar wel een Rinconero”

Uiteindelijk besloot Cicilia om op haar 24ste definitief te verhuizen. Haar studie was succesvol afgerond. “De eindfase van mijn studie was eigenlijk een heel grappig verhaal”, aldus Cicilia die tevreden terugkijkt op haar tijd als student. “Ik twijfelde heel lang, want ik moest een keuze maken na mijn studententijd waar ik heen zou gaan. Op een willekeurige dag heb ik ‘s ochtends gesolliciteerd bij Tourism Corporation Bonaire (TCB). Nog geen uur later zat ik alweer in het vliegtuig naar Curaçao. Die middag moest ik namelijk mijn scriptie verdedigen. Voor beide onderdelen was ik geslaagd. Ik was aangenomen en had ook mijn studie afgerond. Het was meteen de definitieve overgang naar Bonaire.”

Haar eerste baan was bij de TCB, waar ze werkte in Cruise Operations en Product Development. “Het was een uitdagende baan met een minimaal budget. Ik heb er veel van geleerd,” zegt Cicilia. Na tweeënhalf jaar bij de TCB kreeg ze een kans bij Stinapa, de organisatie die verantwoordelijk is voor het natuurbeheer op Bonaire. “Ik begon als communicatieadviseur en woordvoerder,” legt ze uit. “Stinapa had te maken met veel weerstand van de lokale bevolking en mijn rol was om de communicatie te verbeteren en bruggen te bouwen.”

Werken bij Stinapa was niet zonder uitdagingen. “Er was in die tijd veel weerstand tegen Stinapa, vooral onder de lokale bevolking,” zegt Cicilia. “Mensen dachten dat Stinapa alles verbood, van het verzamelen van zand tot het eten van karko. Mijn taak was om uit te leggen waarom deze regels er waren en om begrip te kweken.”

De rol van woordvoerder bracht ook persoonlijke uitdagingen met zich mee. “Het werk werd vaak heel persoonlijk,” deelt ze. “Als ik niet betrokken was bij de besluitvorming, maar wel de beslissingen moest uitleggen, werd dat soms moeilijk.”

Raadsadviseur

Na bijna vijf jaar bij Stinapa maakte Cicilia de overstap naar een nieuwe rol: raadsadviseur en adviseur communicatie en protocol. “Mijn functie is volledig apolitiek en neutraal,” legt ze uit. “Ik werk voor de hele eilandsraad, niet voor een specifieke partij.”

Hoewel ze momenteel geen politieke ambities heeft, sluit Cicilia de mogelijkheid in de toekomst niet uit. “Ik kan niet zeggen dat ik nooit gezaghebber wil worden,” zegt ze. “Maar voor nu focus ik me op mijn huidige rol en mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Nieuwe ambities

Ondanks haar mooie positie bij de raad, lijkt Cicilia grootse plannen voor de toekomst te hebben. “Ik wil mijn eigen bedrijf starten in communicatie en crisismanagement,” onthult ze. “Ik hou van kortetermijnprojecten en het oplossen van een crisis.”

Cicilia’s agenda moet vrij vol zitten. Naast haar fulltime baan heeft ze ook nog een jonge zoon (2). Daarnaast presenteert ze op zaterdag bij Live99.fm een radio programma dat ze presenteert. En als dat nog niet genoeg is, plant ze ook nog een lancering van haar eigen podcast, ‘Safe Space Ku Xenah’. “De podcast zal gaan over onderwerpen die normaal niet worden besproken in onze samenleving,” legt ze uit. “Ik wil een veilige ruimte creëren waar mensen openlijk kunnen praten over hun ervaringen en lessen kunnen delen.”

Creatief

In haar vrije tijd houdt Cicilia van creatief bezig zijn. “Ik hou van dingen creëren, of het nu met mijn handen of met de computer is,” zegt ze. “Samen met mijn nichtjes run ik een klein bedrijfje genaamd ‘Crafty Cousins’, waar we feestjes organiseren en handgemaakte cadeautjes maken.”

Deze creatieve uitlaatklep helpt haar om een gezonde balans te behouden tussen werk en privé. “Ik geloof sterk in het beschermen van mijn gemoedsrust,” zegt ze. “Als iets niet leuk is of mijn mentale gezondheid schaadt, doe ik het gewoon niet.”

Hart in Rincon

Opvallend is dat Cicilia er voor heeft gekozen om niet in het drukke centrum van Kralendijk (Playa), maar juist aan de andere kant van het eiland te wonen. Wat ze daar het meeste waardeert, is het gevoel van gemeenschap. “Rincón is een plek waar iedereen voor elkaar zorgt,” zegt ze. “Als er iets gebeurt, weet je dat je buren er voor je zijn.”

Dit gevoel van gemeenschap is een van de redenen waarom Cicilia ervoor kiest om op Bonaire te blijven. “Ik zie mezelf hier de komende tien jaar nog wel blijven,” zegt ze. “Het eiland heeft zoveel te bieden en ik wil een positieve bijdrage blijven leveren aan de gemeenschap.”

