Politie & Justitie Politie zoekt vermiste man voor het laatst gezien in Kaya Grandi Redactie 03-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - KPCN

KRALENDIJK – De politie doet in een bericht een dringende oproep aan het publiek om te helpen bij de zoektocht naar Euron ‘Shiek’ Deanmille Marcera, die sinds dinsdag 1 oktober wordt vermist.

Hij werd voor het laatst gezien in de Kaya Grandi, ter hoogte van de Digicel-winkel. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een Kooyman-shirt, een blauwe spijkerbroek en veiligheidsschoenen.

Als u Euron gezien heeft of informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via 715 8000, 911, of anoniem via de tiplijn op 9310.

