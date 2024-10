Onderwijs Ondernemende jongeren van Jong Bonaire presenteren ‘Kasita Bonita’ Redactie 03-10-2024 - 1 minuten leestijd

Den Heyer ontvangt het Kasita Bonita uit handen van de de cursisten. Foto: OLB

KRALENDIJK – Tijdens de cursus “Jonge Ondernemers” hebben jongeren van stichting Jong Bonaire geleerd hoe je een ondernemer wordt en werkten ze aan het maken van hun eigen product. Het product, dat door de jongeren is bedacht, heet ‘Kasita Bonita’. Het doel van de cursus is om jongeren te onderwijzen en begeleiden, zodat ze zelf ondernemers kunnen worden.

De cursus is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 22 jaar. In het eerste deel kregen ze theorie, daarna volgde een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte moesten ze een product ontwikkelen dat op de markt gebracht kan worden. Als cadeau ontving Gedeputeerde Den Heyer een ’Kasita Bonita’ van de jongeren om hun succes te vieren.

Enthousiast

Den Heyer is enthousiast over de cursus “We zien steeds opnieuw hoeveel talent onze jongeren hebben. Het is onze taak om samen met onze partners hen de kans te geven hun talent te ontdekken en te laten zien.”

