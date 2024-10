Politie & Justitie Man met schotwond naar ziekenhuis na schietpartij vanuit auto Redactie 03-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op woensdagavond 2 oktober is een man met een schotwond opgenomen in het ziekenhuis op Bonaire. De gewonde persoon verklaarde dat hij op de Kaya Calixta liep toen een onbekend voertuig hem naderde en er vanuit de auto op hem werd geschoten.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident en roept getuigen op om zich te melden. Iedereen die iets verdachts heeft gezien of gehoord, of over informatie beschikt die kan helpen bij het vinden van de dader(s), wordt verzocht contact op te nemen met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Dit kan via de telefoonnummers 715 8000, 717 8000 of anoniem via de tiplijn op 9310.

665