Erfgoeddeal Bonaire maakt investering in duurzaam wonen en cultuurbehoud mogelijk

In het kader van het project wordt erfgoedbehoud gecombineerd met duurzame ontwikkeling en energietransitie. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het project “Di Boneiru pa Boneiru” is goedgekeurd voor de Erfgoeddeal, een programma dat initiatieven ondersteunt waarin erfgoedbehoud gecombineerd wordt met duurzame ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Bonaire diende dit jaar succesvol een aanvraag in tijdens de 8ste ronde van de Erfgoeddeal.

Het project richt zich op de verbetering en verduurzaming van woningen met cultuurhistorische waarde in Rincon, het oudste dorp van Bonaire. Naast woningrestauratie omvat het ook een klimaatadaptieve herinrichting van de openbare ruimte, met aandacht voor vergroening, wateropvang en ecologische aspecten zoals de waterloop in het gebied.

Het doel is om niet alleen de woningnood te verminderen, maar ook de leefbaarheid te verbeteren en het culturele erfgoed van Bonaire te behouden.

Budget

Met een budget van ruim 2,1 miljoen dollar zet het project een belangrijke eerste stap in het restaureren en behouden van Bonaire’s erfgoed, in lijn met de visie van het Bestuurscollege zoals vastgelegd in het Bestuursprogramma Bonaire 2024.

