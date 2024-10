Politie & Justitie Verdwaalde snorkelaar gered op Klein Bonaire Redactie 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto Klein Bonaire | We Share Bonaire

KRALENDIJK – Op maandag 30 september is een man verdwaald geraakt op Klein Bonaire na een snorkeltocht. Rond 15:25 uur belde hij de meldkamer en meldde dat hij de weg kwijt was, gewond was geraakt, en dorst had. Politie, Kustwacht, Koninklijke Marechaussee en Douane kwamen direct in actie.

De man werd uiteindelijk op ongeveer 800 meter van de kust gevonden. Omdat zijn voeten vol zaten met doornen en stekels, moest hij door een politieagent en een Kustwachtlid naar de kust worden gedragen.

De man verklaarde dat hij tijdens het snorkelen was afgedreven naar de achterkant van het eiland. In een poging om via land sneller terug te keren, raakte hij echter verdwaald. Gelukkig had hij zijn telefoon bij zich en kon hij zijn locatie delen met de hulpdiensten.

Het slachtoffer werd naar de noordpier gebracht, waar een ambulance klaarstond om hem te verzorgen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

0