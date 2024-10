Politie & Justitie Strengere controles op het water tijdens Bonaire Regatta Redactie 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zondag 6 oktober gaat de 57ste editie van de Bonaire Regatta van start. Net als voorgaande jaren wordt tijdens dit populaire evenement de veiligheid op het water extra in de gaten gehouden. Verschillende overheidsdiensten, die samenwerken binnen de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB), zullen gezamenlijk toezicht houden. Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voeren controles uit en staan paraat om snel in te grijpen bij calamiteiten.

De controles worden niet alleen gehouden rondom het eiland en in de baai van Kralendijk, maar ook op de wateren tussen Curaçao en Bonaire. Hierbij wordt gecontroleerd op naleving van de regels en procedures.

De Douane controleert goederen die in- en uitgevoerd worden en kijkt of er verboden spullen aan boord van schepen zijn. De Koninklijke Marechaussee zorgt voor de grensbewaking en kijkt of mensen aan de regels voldoen bij binnenkomst. De Kustwacht controleert of schepen de juiste papieren hebben, kijkt hoeveel mensen er aan boord zijn en zorgt voor de veiligheid op het water. De politie houdt de openbare orde in de gaten en helpt waar nodig. Het Openbaar Lichaam Bonaire controleert of boeien en ligplaatsen goed gebruikt worden en verwijdert ongeoorloofde boeien.

De MMHB roept deelnemers en bezoekers op om goed voorbereid het water op te gaan en bij vragen contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties. Veiligheid blijft ook tijdens dit feestelijke evenement de hoogste prioriteit.

