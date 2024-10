Gezondheidszorg Sentro Akseso Boneiru start met vaste spreekuren Redactie 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Sentro Akseso Boneiru, het welzijns- en maatschappelijke zorgcentrum van Bonaire, heeft een nieuwe aanpak gelanceerd om de dienstverlening te verbeteren

Vanaf nu kunnen inwoners van Bonaire op specifieke tijden bij Sentro Akseso terecht met al hun hulpvragen over onder meer welzijn, jeugdzorg en wijkontwikkeling. De nieuwe openingstijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 08:00 tot 11:00 uur, en woensdag van 13:00 tot 16:00 uur. Op vrijdagen kunnen afspraken op maat worden gemaakt.

Naast de vaste spreekuren kunnen inwoners ook eenvoudig een afspraak maken via telefoon op +599 717 7300 of via WhatsApp op +599 701 5292.

Inwoners van Bonaire kunnen hier terecht voor informatie, advies, steun en hulp. AKSESO is er voor de versterking van het gezin voor hulp bij financiële zaken, psycho-sociale problemen, vragen over opvoeding, begeleiding bij verlies en activiteiten in de wijken. Sentro Akseso fungeert daarnaast als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat iedereen die te maken krijgt met deze situaties de juiste ondersteuning en hulp kan ontvangen.

