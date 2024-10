Sport & Vrije tijd Regattaloop viert 40-jarig jubileum: “Hoe meer mensen, hoe leuker” Hans Hofstra 02-10-2024 - 3 minuten leestijd

De start van de regattaloop is bij het stadion van Playa.

KRALENDIJK – De populaire Regattaloop op Bonaire, een hardloopevenement dat jaarlijks in oktober plaatsvindt, viert dit jaar zijn 40ste editie. Norison Conquet, organisator van de wedstrijd, vertelt enthousiast over de oorsprong en het doel van de loop, en blikt vooruit op het jubileumjaar. De regattaloop wordt dit jaar op woensdag 9 oktober georganiseerd.

“Comcabon is in 1984 opgezet,” begint Conquet. “Het doel van onze organisatie was en is om meer mensen in beweging te krijgen. Hardloopwedstrijden organiseren is daarbij ons voornaamste middel.” De Regattaloop is met de San Silvestre-wedstrijd en een aantal andere evenementen die we samen met Indebon organiseren, één van de belangrijkste dingen die we organiseren.”

Toenemende deelname

Vorig jaar trok de Regattaloop zo’n 25 tot 26 deelnemers. Voor deze speciale editie verwacht Conquet dat het aantal zal stijgen naar 50 of 60 deelnemers. “Het is voor zowel kinderen als volwassenen,” legt hij uit. “De laatste jaren zien we steeds meer deelnemers met verschillende culturen. Zo doen er Polen, Nederlanders, Latinos en uiteraard ook lokale deelnemers aan het evenement mee. Hoe meer mensen, hoe leuker.”

Vorig jaar deden er veel kinderen mee aan de wedstrijd. Foto: Comcabon

De route voor kinderen is twee kilometer lang, met een start bij het stadion. De loop is twee kilometer en gaat langs bekende punten zoals het postkantoor, Altagracia Grill en eindigt bij Karels Beach. Volwassenen lopen een langere route die hen langs Kaya Grandi en langs Between 2 Buns voert. Deze wedstrijd is vijf kilometer.

Politie is ook dit jaar weer aanwezig om te helpen dat de deelnemers veilig over de wegen in het centrum kunnen hardlopen. Foto: Comcabon

Veiligheid van de loop

Conquet benadrukt dat er aan veiligheid is gedacht: “Om 17.30 uur is de start en er is politie aanwezig om het verkeer te begeleiden. Vrijwilligers helpen ook om de richting aan te duiden voor de hardlopers. De drukke Kaya Grandi wordt die middag niet afgesloten, maar het verkeer wordt wel gecontroleerd.”

“Deelnemers kunnen zich deze editie nog niet online inschrijven,” aldus Conquet. “Inschrijven moet op de locatie bij Karels Bar. We werken eraan om dat in de toekomst anders te regelen.” Voor vijf dollar krijgen deelnemers een officieel regattashirt, en voor kinderen is deelname gratis. De inschrijvingen kunnen komende zaterdag of maandag worden gedaan.

44