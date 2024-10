Gezondheidszorg Naïlah Sint Jago : Ik kan werken op de eilanden echt aanraden, ook voor tijdelijk Redactie 02-10-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - WeConnect

Interview met oogarts Nailah Sint Jago door Stichting WeConnect Care Caribbean

In dit interview spreekt WeConnect met oogarts Nailah Sint Jago over haar carrière, haar ervaringen in de zorg en de uitdagingen waarmee zij te maken heeft gehad. Ze deelt haar inzichten over het werken op de Caribische eilanden en haar visie op de toekomst van de gezondheidszorg in de regio.

De Arubaanse oogarts Naïlah Sint Jago (34) werkte een aantal weken als waarnemer op de oogpoli van Fundashion Mariadal op Bonaire. Het beviel haar prima, ondanks dat het voor een korte periode was. Ze vond het vooral fijn om Papiaments te spreken met de patiënten en collega’s. Uiteraard was het even wennen. Het uitoefenen van haar vak op Bonaire vereiste soms een iets andere aanpak:

“Als arts moet je daar meer zelf oplossen. In Nederland kan ik doorverwijzen naar een academisch ziekenhuis of naar een andere oogarts. Op Bonaire zijn patiënten en artsen aangewezen op ziekenhuizen op een ander eiland of in Colombia.”

Lagere werkdruk

Naïlah merkte dat de werkdruk een stukje lager lag dan in Nederland. Ze kon dan ook bewust genieten van haar verblijf op het eiland.

“Echt, ik raad iedere zorgprofessional met Caribische roots aan om (tijdelijk) op de eilanden te gaan werken. Zeker als je nadenkt over teruggaan naar je geboorte-eiland is dit de perfecte manier om erachter te komen of het bevalt.”

‘Als waarnemer krijg je de kans om erachter te komen of werken op de eilanden iets voor jou is’

Bekijk de leuke videoclip waarin Naïlah over haar studietijd en over waarnemen op Bonaire vertelt.

16