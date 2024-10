Sint Eustatius Pensioenfonds Caribisch Nederland verhuist naar nieuwe stek op Sint-Eustatius Redactie 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

Het nieuwe kantoor is nu veel makkelijker te bereiken voor met name gepensioneerden. Foto: PCN

ORANJESTAD – Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) verhuist op Sint-Eustatius naar een nieuw kantoor in het recent gerestaureerde complex bekend staand als The Hill Compound.

De beslissing om te verhuizen volgt op het feit dat PCN’s investeringsmaatschappij, PMCN, het complex heeft aangekocht, om dit in de oude glorie te herstellen. De belangrijkste reden voor de verhuizing is echter de verbeterde toegankelijkheid van het Hill Compound vergeleken met de vorige locatie.

“Hoewel we tevreden waren met onze vorige locatie tegenover de MCB-vestiging, waar we vele jaren gevestigd waren, hadden veel gepensioneerden moeite met de steile trap die beklommen moest worden om bij ons kantoor op de tweede verdieping te komen”, legt de PCN-vertegenwoordiger op Sint-Eustatius, Ingra Bennett uit.

De voorzitter van het PCN-bestuur, Harald Linkels, is enthousiast over het gerenoveerde gebouw en het nieuwe kantoor. “Jarenlang keek het PCN-bestuur naar de kansen die dit prachtige gebouw zou bieden, als het ooit gerestaureerd zou worden. Gelukkig kregen we de kans om het te kopen en nu is het getransformeerd tot een ware parel in de historische kern van Oranjestad. We zijn ongelooflijk trots op deze prestatie.”

Het gerestaureerde complex krijgt een gemengde functie. Naast PCN komen er onder andere kantoren, winkels en een aantal luxe appartementen. Die laatste zijn recent al in gebruik genomen en inmiddels verhuurd via een langlopend contract.

Verhuizing

Het PCN-kantoor op Sint-Eustatius blijft gesloten tot 2 oktober, terwijl de verhuizing wordt afgerond. Vanaf 2 oktober is PCN geopend voor het publiek op hun nieuwe locatie.

