Bonairiaanse kunstenaars presenteren uniek werk tijdens livestream van Watersnoodmuseum Redactie 01-10-2024

Foto Watersnoodmuseum

KRALENDIJK – Op woensdag 2 oktober 2024 presenteren drie kunstenaars uit Bonaire hun werk tijdens een livestream van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De kunstenaars, Ghislaine Monte, Marieke Knol en Dillon Rannou, werkten de afgelopen maanden in het museum aan kunst die geïnspireerd is door de Watersnoodramp van 1953 en de hedendaagse uitdagingen door klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Tijdens de livestream, die om 15:15 uur Nederlandse tijd (09:15 uur op Bonaire) begint, kun je hun werk online bewonderen. De link naar de livestream verschijnt op de website van het Watersnoodmuseum. De kunstenaars laten in hun werk zien hoe zowel Bonaire als het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, beide afhankelijk van toerisme, te maken hebben met vergelijkbare water- en klimaatproblemen.

Naast de kunstwerken komen er ook sprekers aan het woord, waaronder dr. Elco Koks van de Vrije Universiteit Amsterdam, die vertelt over de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire.

