Politie & Justitie Bestuurder gewond bij eenzijdig ongeluk op Kaya International Redactie 01-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdagavond 27 september is rond 20:25 uur een pick-up over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval op de Kaya International. De bestuurder verklaarde dat hij de controle over zijn voertuig verloor omdat hij slecht zicht had, wat hem van de weg deed afwijken.

Een getuige meldde echter dat de pick-up slingerend over de weg reed voordat het voertuig plotseling van het wegdek raakte.

De politie voerde een blaastest uit bij de bestuurder. Hieruit bleek dat hij binnen de wettelijk toegestane alcohollimiet bleef. De bestuurder werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische zorg. De beschadigde pick-up is later door een sleepdienst weggesleept.

