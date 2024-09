Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Wisselvallige week Hans Hofstra 30-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De komende week wordt gekenmerkt door wisselvallig weer, met een onstabiele start vandaag en een kort herstel morgen. Vanaf donderdag zal er opnieuw sprake zijn van een licht instabiel weertype.

Een storing die langzaam onze regio verlaat, zorgt vandaag voor enkele lokale onweersbuien met mogelijk een bui in delen van Bonaire. In de loop van de middag stabiliseert de atmosfeer geleidelijk, waardoor de kans op neerslag afneemt. De komende twee dagen wordt er niet veel regen verwacht, maar vanaf donderdag is er opnieuw kans op een enkele (onweers)bui. Op deze dag lijkt er ook een winddraaiing te komen. De wind is dan variabel en komt uit verschillende richtingen.

Van vrijdag tot en met het weekend neemt de kans op buien af, maar verdwijnt niet volledig. Gedurende de week zal de wind zwak zijn en voornamelijk uit het oosten komen, wat overdag voor een drukkend gevoel zorgt en ’s nachts iets koelere temperaturen brengt.

De golfhoogte op zee zal variëren tussen de 0,4 en 0,6 meter. De maximumtemperaturen schommelen rond de 32-33 graden Celsius, terwijl de minimumtemperaturen tussen de 26-27 graden Celsius liggen.

