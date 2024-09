Instagram Vacature Sociaal Pedagogisch Medewerker Melanie Zandwijk 30 september 2024

Ben jij flexibel, bereid om volgens een onze visie te werken en leergierig? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanwege uitbreiding van onze groepen zijn wij op zoek naar een enthousiaste sociaal pedagogische energieke medewerker op ons zonnig Bonaire. Heb je hart voor kinderen en heb je ervaring, lijkt het je leuk om in groepsverband met kinderen van 0 tot 12 jaar te werken, meld je dan aan! We stimuleren de creativiteit en zelfredzaamheid van de kleintjes. Samen spelen, ontdekken, ravotten. Je begeleidt de kinderen vanuit je hart én vanuit de pedagogische visie van onze organisatie. Met maar één doel: optimale groei en bloei van ieder kind. Er is veel mogelijk bij ons.

Functieomschrijving:

Als leidster ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Je begeleidt de kinderen zowel in groepsverband als in individueel opzicht. Je schept een situatie binnen de groep waarin de kinderen zich veilig voelen.

Hoofdtaken:

Observeren volgens eerder genoemde methoden en het organiseren van activiteiten met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen;

Het maken van verslagleggingen en planningen Aanspreekpunt voor ouders/opvoeders;

Het ondersteunen bij gesprekken met ouders/opvoeders.

Functie-eisen:

In bezit van min SWP 3 of 4 Diploma

Beheersing van Nederlands, Papiamentu & Engels en evt. Spaans

Stressbestendig

Rijbewijs B

EHBO – diploma

Een enthousiaste en open uitstraling

Creativiteit en een pro-actieve houding

Wat bieden wij jou?

Een dienstverband van 40 uur, dit kan ook in overleg.

Je salaris ligt tussen de $ 1865,- en $ 2521, – bruto per maand bij een 40-urige werkweek.

– bruto per maand bij een 40-urige werkweek. De mogelijkheid om jouw talenten verder te ontwikkelen binnen de organisatie

Trainingen en opleidingen

Kerst & Vakantie bonus

Voor meer inlichtingen kun je ons mailen:info@kinderopvangdopey.com / dopey10780@hotmail.com of bellen naar +5997862202 / 7173343 / 7010507

