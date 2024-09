Sport & Vrije tijd Swim to Klein Bonaire zoekt meer wedstrijdzwemmers ondanks 200 inschrijvingen Hans Hofstra 30-09-2024 - 3 minuten leestijd

De Swim to klein Bonaire trok veel animo in 2023.

KRALENDIJK – Riemkje Dijkstra, die namens Aquatics Federation Bonaire één van de organisatoren van het jaarlijkse evenement Swim to Bonaire is, liet weten dat er 200 deelnemers zijn ingeschreven. Ze gaf echter aan dat er voor de aankomende editie meer wedstrijdzwemmers nodig zijn. Hoewel de opzet van het evenement grotendeels hetzelfde blijft, met zes leeftijdscategorieën en ongeveer 200 deelnemers, merkt ze dat er tot nu toe slechts 30 wedstrijdzwemmers zijn aangemeld. “We hopen nog extra zwemmers te enthousiasmeren die willen deelnemen aan de officiële wedstrijd,” aldus Dijkstra.

Een belangrijk aandachtspunt van het evenement is de veiligheid. Dijkstra benadrukt dat de weersomstandigheden tot aan de start nauwlettend in de gaten worden gehouden. “Het is altijd veilig om te zwemmen, en als je in goede conditie bent, is 1,6 kilometer prima te doen,” zegt ze. Deelnemers die de afstand niet willen afmaken, kunnen altijd de watertaxi terug nemen. Bovendien worden zwemmers goed begeleid door veiligheidsboten om te voorkomen dat iemand afwijkt van de route. “Er geldt ook een vaarverbod op zondagochtend, wat de veiligheid verder waarborgt,” voegt ze toe. Voor sommigen kan het donkere blauwe water spannend zijn, maar aan de zijkanten varen kano’s en kleine speedboten ter ondersteuning.

Lagere inschrijvingen dan vorig jaar

Dijkstra merkt op dat er dit jaar 30 wedstrijdzwemmers zijn ingeschreven, tegenover 58 van vorig jaar. Ruim 90% van de deelnemers komt van Bonaire zelf, al doen er ook enkele toeristen mee. Zo nemen onder andere medewerkers van KLM ook deel aan het evenement. Ondanks de lagere aanmeldingen blijft Swim to Bonaire een laagdrempelig evenement. “Het gaat echt om het meedoen, en voor zwemmers die zich willen uitdagen, kunnen ze iets eerder starten,” legt ze uit.

Leuke sfeer en gezelligheid na afloop

De deadline voor wedstrijdzwemmers is woensdag 2 oktober, terwijl recreatieve zwemmers zich nog tot zaterdag kunnen inschrijven. Naast de sportieve uitdaging biedt het evenement ook een gezellige sfeer. “Er is altijd muziek en de zondagochtend is een moment waarop familie en vrienden samenkomen,” vertelt Dijkstra. “Na afloop kan iedereen genieten van een drankje en muziek. Voor de wedstrijdzwemmers zijn er roze badmutsen beschikbaar. We hopen op meer mensen die op zondagochtend de strijd met elkaar willen aangaan in de officiële wedstrijd.”

323