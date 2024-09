Sport & Vrije tijd Bonaire wil meer sportfaciliteiten voor jongeren Hans Hofstra 30-09-2024 - 1 minuten leestijd

Nina den Heyer laat weten dat er wordt gekeken naar meer sportfaciliteiten voor kinderen.

KRALENDIJK – Gedeputeerde Nina den Heyer heeft in de wekelijkse persconferentie aangegeven dat het openbaar lichaam Bonaire actief plannen onderzoekt om onder andere een skatepark te realiseren voor jongeren op het eiland. Het skatepark zou onderdeel zijn van een groter sportplan.

De discussie over een skatepark kwam op gang na een artikel over Maurison Martines, een lokale voorstander van een skatepark voor jongeren. Martines benadrukte de noodzaak van een veilige plek waar jongeren hun skatevaardigheden kunnen ontwikkelen en vertonen.

Den Heyer bevestigde dat er al langere tijd de wens bestaat om iets te organiseren voor deze jongeren. Gedetailleerd ging de gedeputeerde niet in op de plannen. “Het is al langer de wens van het openbaar lichaam om iets te organiseren voor deze jongeren. Daar zijn inderdaad plannen voor, waar we naar aan het kijken zijn,” aldus Den Heyer. Ze benadrukte dat gedeputeerde Clark Abraham op een later tijdstip meer duidelijkheid gaat geven.

