Algemeen Bonaire Human Rights Organization neemt deel aan “Summit of The Future” in New York Redactie 30-09-2024 - 1 minuten leestijd

Finies en Bissessar hebben weer verschillende interessante leiders ontmoet om aandacht te vragen voor de zaak van Bonaire. Foto: BHRO

NEW YORK/KRALENDIJK – Bonaire Human Rights Organization (BHRO) heeft onlangs deelgenomen aan de “Summit of The Future” van de Verenigde Naties in New York. De vertegenwoordigers, Davika Bissessar, voorzitter van de BHRO, en James Finies, oprichter van Movemento Pa Kambio, waren aanwezig om Bonaire te vertegenwoordigen.

Tijdens de top kwamen meer dan 100 wereldleiders bijeen om het “Pact voor de Toekomst” te bespreken, dat streeft naar inclusie en het waarborgen dat niemand achterblijft. Het evenement bood BHRO de mogelijkheid om aandacht te vragen voor Bonaire’s strijd voor zelfbeschikking en de aanhoudende mensenrechtenschendingen waarmee het eiland wordt geconfronteerd.

De BHRO bracht naar voren dat Bonaire naar haar stellige mening sinds 2010 te maken heeft met systematische ontvolking en dat de inheemse bevolking nu minder dan 32% van de bevolking vormt. Zij betoogden dat het onderwijssysteem en de moedertaal van het eiland zijn vervangen door een koloniale taal, wat bijdraagt aan de mentale kolonisatie van de jeugd.

Zelfbeschikking

BHRO heeft tijdens de top opgeroepen tot actie van de internationale gemeenschap om Bonaire’s recht op zelfbestuur en zelfbeschikking te ondersteunen en om het eiland weer op de VN-lijst van niet-zelfbesturende gebieden te plaatsen. Ze benadrukte de urgentie van eerlijke vertegenwoordiging en toegang tot hulpbronnen om de toekomst van het eiland veilig te stellen.

16