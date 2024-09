Infrastructuur WEB Bonaire rond tweede fase LED-straatverlichting af Redactie 29-09-2024 - 2 minuten leestijd

Kaya Nikiboko Zuid - Foto WEB

KRALENDIJK – In een persbericht geeft het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) een update over de voortgang van het LED-straatverlichtingsproject op het eiland. Het project, dat in totaal 1000 straatlampen omvat, zorgt voor een beter verlichte en veiligere omgeving voor alle bewoners van Bonaire.

Sinds de start in 2023 is inmiddels de tweede fase van het project afgerond, wat neerkomt op 300 nieuwe LED-lampen die zijn geplaatst in verschillende wijken. Deze verlichting zorgt niet alleen voor beter zicht, maar draagt ook bij aan een lager energieverbruik.

De wijken die al zijn voorzien van nieuwe LED-straatverlichting zijn Santa Rosa, Wanapa (inclusief de straten Kaya Wanapa, Kaya Bamba, Kaya Wiri en Kaya Karkó), Selesie, Kibrahacha, Amboina, en Nikiboko (met straten als Kaya Macario Sint Jago, Kaya Avelino J. Cecilia, Kaya Pos di Amor, Kaya Dominico J.R. Herrera en Kaya Andres A. Emerenciana). Ook Den Chefi heeft nieuwe verlichting gekregen, waaronder op Kaya Socrates, Kaya Bachaquera, Kaya Andino, Kaya Triton en Kaya Castor.

In de komende weken gaat WEB verder met de installatie van duurzame LED-verlichting in de wijken Tera Cora en Belnem. In Tera Cora worden onder andere de Kaya Amazon, Kaya Miranda, Kaya Deseado, Kaya Parana, Kaya Demerara, Kaya Embira, Kaya Theresa F. Ilario, Kaya Erebato, Kaya Essequibo, Kaya Zambezi en Kaya Hulanda voorzien van nieuwe verlichting. In Belnem worden de straten Punt Vierkant, Kaya Pos Frances, Kaya Pos Karaña, Kaya Pos Mangel, Kaya Akuario, Kaya Skòrpio, Kaya Gemini, Kaya Sagitario, Kaya Mercurius, Kaya Neptunes, Kaya Uranus, Kaya Jupiter, Kaya Mars, Kaya Venus, Kaya Solo, Kaya Strea en Kaya Luna aangepakt.

WEB vraagt automobilisten en bewoners om begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden. De bestaande straatverlichting blijft ondertussen in onderhoud. Je kunt defecte lampen melden via 9215 of per e-mail naar info@webbonaire.com

