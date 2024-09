Vakantie & Toerisme Wandelen op Bonaire: de Hell Trail Inge Poorthuis 29-09-2024 - 12 minuten leestijd

Naast duiken kun je prima wandelen op Bonaire. Op het eiland vind je namelijk diverse, prachtige wandelroutes. Eén daarvan is de Hell Trail. Deze route loopt dwars over de heuvels op het eiland, van west naar oost of andersom, op de plek waar het eiland op z’n smalst is. Tijdens de wandeling loop je door de prachtige natuur van Bonaire en geniet je van schitterende uitzichten op zowel de oost- als westkust.

De Hell Trail staat goed aangegeven met blauwe stenen en is ongeveer 6 km lang. Dit is inclusief de afstand om bij het startpunt van de trail te komen. Het is een hellend pad, tot je de top van de heuvel bereikt hebt. Daarna daal je weer af naar het eindpunt. Trek ongeveer 2 uur uit voor deze wandeling, dat is inclusief tijd voor een korte pauze om iets te drinken of om een foto te maken.

De Hell Trail van west naar oost – foto Sander Engelbertink

Eenmaal op de Hell Trail is verdwalen bijna onmogelijk. Het wandelpad is vrij breed en loopt bijna kaarsrecht door het Bonairiaanse landschap. Het pad wordt omgeven door dichte tropische begroeiing en cactussen. Wij starten de wandelroute aan de westkant van het eiland en eindigen aan de oostkant, bij Arawak. Natuurlijk kun je de Hell Trail ook in omgekeerde richting wandelen.

De Hell Trail is een trektocht, je loopt dus van A naar B. Logistiek gezien is het dus van belang om bij het eindpunt van de route vervoer te hebben klaarstaan om weer terug bij het startpunt te komen. Heb je niet de beschikking over vervoer, dan is het wandelen van een gedeelte van het wandelpad een optie. Op het gewenste tijdstip of bij de gewenste afstand draai je om en loop je via hetzelfde pad terug.

Voordat je op pad gaat

Een rotsachtige bodem met losliggende stenen – foto Inge Poorthuis

Een goede voorbereiding is belangrijk. De Hell Trail bestaat namelijk uit een onverhard pad met losliggende stenen en op sommige gedeelten een rotsachtige bodem. Tijdens de wandeling kom je ook cactussen en andere, niet zo vriendelijke begroeiing tegen. Zorg dus in ieder geval voor goede, dichte wandelschoenen.

De beste tijd om te gaan wandelen op Bonaire is in de vroege ochtend of namiddag. Ga ’s middags niet te laat op pad, je wilt niet na zonsondergang over een donker pad met losliggende stenen struinen. En ook al loop je niet tijdens de heetste momenten van de dag, goed insmeren is een must! De Hell Trail en de weg ernaartoe bieden weinig schaduw.

Natuurlijk zorg je voor voldoende drinken (en eventueel iets te eten) voor onderweg. Tijdens deze wandeltochten kom je namelijk geen horecagelegenheden tegen. Neem ook een telefoon mee, mocht je iets overkomen dan kun je hulp inschakelen.

Hell Trail van west naar oost

Wij starten de route aan de westkant van Bonaire. Rijd over de Bulevar Gob. N. Debrot naar de wijk Sabadeco. Wanneer je de wijk door bent, kom je bij een scherpe bocht richting Caribbean Club/STINAPA Headquarters. In die scherpe bocht ga je rechtdoor, de zandweg in. Parkeer bij de mast je auto (of ander vervoersmiddel). Het startpunt van de Hell Trail, gemarkeerd met blauwe stenen, vind je na ongeveer 15 minuten de brede zandweg te hebben gevolgd – foto Inge Poorthuis

Je volgt deze brede zandweg te voet. Aan de linkerzijde van de zandweg is het Bonaire Caves & Karst Park met prachtige grotten die zeker de moeite waard zijn om eens te ontdekken. Aan de zandweg liggen twee van de drie ingangen van het park. Na ongeveer 10 minuten deze zandweg gevolgd te hebben maakt de weg een bocht naar rechts. Vanaf hier begint de weg te klimmen. Na enkele minuten wandelen zie je een grote steen met blauwe markering aan de linkerkant van de zandweg. Iets terug, aan de rechterzijde zie je een smal paadje met blauwe stenen. Dit is het startpunt van de Hell Trail.

Rotsachtige bodem van de Hell Trail – foto Inge Poorthuis

Sla de Hell Trail in. Het eerste gedeelte van de trail is licht hellend en redelijk begroeid aan weerszijden. De ondergrond bestaat uit rotsachtige bodem afgewisseld met rode grond. Even later wordt het landschap meer open. Na ongeveer 10 à 15 minuten lopen kom je op een splitsing. Om de Hell Trail te vervolgen ga je hier rechtdoor.

Bezoek tijdens de wandeling een grot

Diepe grot op de route – foto Inge Poorthuis

Wil je tijdens de wandeling een prachtige, diepe grot bekijken? Sla dan linksaf op bovengenoemde splitsing, dan kom je na ongeveer 250 meter wandelen bij de grot. In deze diepe grot groeit op de bodem een boom die boven de grot uitsteekt. Na het bewonderen van de grot loop je hetzelfde stukje weer terug tot je weer bij de splitsing komt. Vanaf het pad dat naar de grot leidt sla je linksaf om de Hell Trail weer te volgen.

Geniet van het prachtige uitzicht

Na het oversteken van de zandweg volg je de Hell Trail verder rechtdoor- foto Inge Poorthuis

Na enkele meters kom je bij een zandweg, deze steek je recht over om de Hell Trail te vervolgen. Let op met oversteken, er wordt hier soms snel gereden. Vanaf hier wordt het pad wat steiler. Kijk af en toe achterom voor een prachtig uitzicht over de westzijde van Bonaire en de Caribische Zee. Met helder weer is zelfs buureiland Curaçao zichtbaar vanaf hier.

Na een tijdje wandelen bereik je de top van de heuvel. Het terrein is hier meer open. Vlak daarna kom je langs de afslag naar de Wayaka Trail, aan je rechterhand. Wil je de Hell Trail combineren met de Wayaka Trail, lees dan de beschijving hiervan verderop in het artikel. Uitzicht richting Arawak – foto Inge Poorthuis

Voor het vervolg van de Hell Trail loop je rechtdoor, het pad gaat nu naar beneden. Geniet tijdens het afdalen van het prachtige uitzicht over het oostelijke gedeelte van Bonaire en de Caribische Zee. Na ongeveer 20 minuten wandelen kom je bij een afgraving. Je bent nu vlakbij Arawak, het eindpunt van deze route.

Het begin- of eindpunt van de Hell Trail bij Arawak

Startpunt van de Hell Trail bij Arawak – foto Inge Poorthuis

Je kunt de Hell Trail natuurlijk ook in omgekeerde richting wandelen. De route start dan tegenover Arawak, op de weg naar Rincon. Net voordat je op de heuvel naar beneden rijdt richting Rincon, zie je aan de linkerzijde van de weg een kleine afgraving. Hier parkeer je je auto (of andere vorm van vervoer). Loop landinwaarts langs de afgraving omhoog. Kijk af en toe achterom voor een prachtig uitzicht over de Caribische Zee en het oosten van het eiland.

Een licht hellend zandpad, dat steeds smaller wordt, brengt je na ongeveer 30 minuten wandelen bij een meer open gedeelte. Hier vind je de afslag naar de Wayaka trail, aangegeven met een bordje. Om de Hell Trail te blijven volgen ga je hier rechtdoor. Het pad klimt nog een klein stukje tot je op een breder stuk komt. Vanaf hier blijf je rechtdoor het pad volgen naar beneden.

Hell Trail in combinatie met de Wayaka Trail

Wil je toch liever een rondwandeling maken? Je kunt dan de Hell Trail combineren met de eveneens prachtige Wayaka Trail. De route is dan ruim 12 km lang. Je begint dan met de Hell Trail aan de westkant. Je wandelt naar boven en wanneer je op het hoogste punt van de route bent, kom je bij een meer open plek. Hier neem je de afslag naar rechts, naar de Wayaka Trail.

Het pad van deze route is een stuk smaller en kronkelt veel meer. Je loopt de Wayaka Trail uit tot Sabadeco Terrace. Eenmaal in de wijk Sabadeco Terrace aangekomen, wandel je via het asfalt naar beneden en ga je linksaf bij het bordje exit, verder naar beneden, de wijk uit. Wanneer je op de grote straat (Bulevar Gob. N. Debrot) komt, sla je rechtsaf. Je loopt hier een stuk (ongeveer 1 km) langs de asfaltweg tot je weer bij het startpunt komt.

Wil jij ook wandelen op Bonaire?

Wil jij ook wandelend het prachtige eiland Bonaire verkennen? Te voet zie en beleef je zo veel meer. Geniet van de mooie natuur van het eiland. Kom op plekken waar je met de auto niet kunt komen. Laat je verrassen door de prachtige natuur op Bonaire en overvliegende lora's! Vergeet niet je camera mee te nemen om al het moois vast te leggen.

