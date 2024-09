Algemeen Palapa aan zeepromenade in brand gestoken door vandalen Redactie 29-09-2024 - 1 minuten leestijd

Van de Palapa is niet veel meer over. Foto: Anjelica Cicilia

KRALENDIJK- In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan de zeepromenade van Bonaire, ter hoogte van Chachacha Beach een palapa in brand gestoken. Van de palapa is, na de brand, alleen nog het verkoolde geraamte over.

De bewuste palapa was pas recent geplaatst in het kader van een project de promenade te verfraaien.

Gedeputeerde Anjelica Cicilia van Infrastructuur is verontwaardigd over de toegebrachte schade. “Heel jammer dat dit gebeurt, terwijl juist zoveel mensen genieten van deze nieuwe faciliteit”. De gedeputeerde is van plan aangifte te doen tegen de daders. Het zou, volgens nog onbevestigde berichten, gaan om een groepje jongeren.

