Luchtvaart & Reizen Bonaire Tourism Summit 2024: Een toekomstgerichte blik op duurzaam toerisme Hans Hofstra 28-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Bonaire Tourism Summit 2024, die plaatsvond op vrijdag 27 september, bood een dynamisch platform voor discussies over de toekomst van toerisme op het eiland. Het evenement bracht verschillende mensen uit de toerisme-industrie, milieuspecialisten en luchtvaartvertegenwoordigers samen om inzichten te delen en plannen te bespreken voor duurzame groei van het toerisme op Bonaire. Het evenement dat plaatsvond in het nieuwe gedeelte van Plaza Beach & Dive Resort werd goed bezocht.

De dag begon met een welkomstwoord, gevolgd door de officiële opening van de conferentie door gedeputeerde Clark Abraham. Hij belichtte “The Future of Bonaire Tourism”, waarin hij het belang van een duurzame aanpak benadrukte.

Duurzaamheid

Duurzaamheid stond hoog op de agenda tijdens de summit. Ewald Biemans, eigenaar van Bucuti & Tara Beach Resort op Aruba, gaf een toespraak over het adopteren van best practices in duurzaamheid en hospitality excellence. Dit werd opgevolgd door een presentatie van biologe Roxanne-Liana Franciska en van STINAPA, waarin zij de balans tussen eco-toerisme en het beschermen van Bonaire’s fragiele ecosystemen besprak. In de middag werden verschillende presentaties gegeven over de toekomst van de luchtvaart en accommodatieprestaties op Bonaire. De dag werd afgesloten met een presentatie over toerisme, data en inzichten.

23