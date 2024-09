Vacatures Bonaire Vacature Schoonheidsspecialiste | Masseuse | Pedicure & Manicure Melanie Zandwijk 27 september 2024

Ben jij een gediplomeerde schoonheidsspecialiste, masseuse, pedicure en manicure met passie voor je vak? Wij zoeken een enthousiaste professional voor onze salon in het Divi Flamingo Resort, bij voorkeur Nederlandstalig, maar Spaanstalig of anderstalig is ook welkom. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in je werk en kwaliteit levert. Tijdelijke inzet is mogelijk! Interesse? Stuur ons je gegevens!

Dit mag naar: pureessencebonaire@gmail.com t.a.v. Joëla.

