Luchtvaart & Reizen TUI presenteert eerste oplaadpunt voor elektrische auto’s op Bonaire Redactie 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Reisorganisatie TUI heeft donderdag het eerste oplaadpunt voor elektrische auto’s op Bonaire gepresenteerd, gelegen naast de TUI Shop aan de Boulevard Gobernador N. Debrot (ingang Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire).

Antoin Klein Hofmeijer, Hoofd TUI Dutch Caribbean, is enthousiast over het project: “Dit is het eerste gratis oplaadpunt voor auto’s en er komen nog 8 bij. Ze zullen ook worden geïnstalleerd op Curaçao en Aruba. Twintig jaar geleden begon TUI vluchten naar Bonaire, en Bonaire is een belangrijke bestemming voor ons. Bonaire is de eerste plaats waar wij zo’n oplaadpunt neerzetten.”

Stimuleren

Urni Rosalia, regionale accountmanager van Dynaf, zegt dat iedereen gebruik kan maken van het oplaadpunt. “Het idee is om meer mensen op Bonaire te stimuleren elektrische auto’s te gebruiken”

94