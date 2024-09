Overheid Tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorgbehoefte opnieuw beschikbaar Redactie 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In een persbericht maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland bekend dat ouders en verzorgers van kinderen van 3 tot 17 jaar met een intensieve zorgbehoefte opnieuw in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming van 3.879,31 dollar. Deze financiële steun is bedoeld om ouders te helpen bij de zorg voor hun kind.

Ouders die de tegemoetkoming vorig jaar al hebben ontvangen en nog steeds aan de voorwaarden voldoen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zij krijgen automatisch een brief en ontvangen de uitbetaling eind oktober 2024. Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden van 1 oktober tot en met 13 december 2024.

De tegemoetkoming is bedoeld voor kinderen die door een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij dagelijkse verzorging, eten en drinken, mobiliteit of medische zorg. Een medische beoordeling bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt. Deze beoordelingen worden uitgevoerd door verschillende instanties op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Ouders kunnen voor hulp bij de aanvraag terecht bij de lokale instanties op de eilanden of via de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland, waar alle benodigde formulieren en informatie beschikbaar zijn.

