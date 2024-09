Politie & Justitie Douane Bonaire onderschept vloeibare drugs op postkantoor Redactie 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De douane op Bonaire heeft op zaterdag 2 september een grote hoeveelheid drugs in vloeibare vorm onderschept op het postkantoor. De drugs waren onderweg naar Nederland.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de recherche van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), die een grootschalig onderzoek heeft opgestart. De politie roept het publiek op om alle relevante informatie over de zaak te delen. Dit kan via de nummers 715 8000, 717 8000 of anoniem via 9310.

De politie vraagt de gemeenschap alert te zijn en informatie te delen. “Elke tip kan helpen om Bonaire veiliger te maken,” aldus de politie.

