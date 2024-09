Luchtvaart & Reizen Cabinepersoneel Winair volgt zelfverdedigingscursus Redactie 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het cabinepersoneel van Winair neemt de certificaten in ontvangst. Foto: Winair

PHILIPSBURG – Het cabinepersoneel van Winair heeft met succes een intensieve zelfverdedigingstraining afgerond, gericht op het verbeteren van de veiligheid aan boord.

De cursus, gegeven door wereldkampioen in Japanse Jiu-Jitsu Aarti Baran, gaf het cabinepersoneel vaardigheden om conflicten te de-escaleren en, indien nodig, fysiek om te gaan met agressieve situaties. De praktijktraining vond plaats in een ATR-vliegtuig om realistische omstandigheden na te bootsen, zodat het personeel beter is voorbereid op mogelijke dreigingen.

Veiligheidsnormen

Edwin Hodge, Directeur Operaties van Winair, benadrukte de toewijding van de luchtvaartmaatschappij aan het handhaven van hoge veiligheidsnormen voor zowel passagiers als personeel.

