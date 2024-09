Gezondheidszorg Bewustwordingsweek borstvoeding van start op Bonaire Redactie 27-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Van 30 september tot 6 oktober wordt op Bonaire de Borstvoedingsweek gehouden. Deze week is bedoeld om stil te staan bij het belang van borstvoeding en de rechten van moeders die borstvoeding geven. Ook is het een moment om moeders te waarderen voor hun inzet, want borstvoeding geven is niet altijd makkelijk.

Sentro Akseso wil deze week een moment van rust en steun bieden aan aanstaande moeders en moeders die nu borstvoeding geven. Samen met Amigudó y Evaar en Stichting BONAI worden er drie informatiesessies georganiseerd, met als afsluiting een gezellige “Mama Café” middag. Kinderen zijn ook welkom!

Moeders kunnen zich inschrijven via deze link. Iedereen is van harte welkom!

