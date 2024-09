Gezondheidszorg Toneelstuk van Fundashon Alzheimer Bonaire maakt indruk Redactie 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

Op de foto de acteurs na afloop van hun optreden zaterdagavond.

KRALENDIJK – De activiteiten in het kader van de Wereld Alzheimer Maand september werden door het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) voortgezet. Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond vond om 19.00 uur de uitvoering plaats van het toneelstuk ‘Ta brueria of Alzheimer’ (Is het hekserij of Alzheimer), ter ere van de onlangs overleden verpleegster Annie Thode. Zij was een vrijwilliger bij de stichting en speelde een prominente rol in het stuk.

De uitvoering vond afgelopen vrijdag in Rincon bij Posada Para Mira en zaterdag bij Jeugdhuis Jong Bonaire en beide uitvoeringen waren uitverkocht zowel Posada Para Mira als Jong Bonaire.

Volgens FAB hebben de acteurs met hun toneelspel laten zien dat Bonaire over voldoende talenten beschikt, en dat er nog veel mensen in onze samenleving bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap door hun medemensen met dementie te helpen.

Volgens FAB waren er uit het publiek veel instemmende geluiden te horen en leverden diverse scenes ook de nodige herkenning op bij het publiek.

Trots

Het bestuur van de Alzheimer stichting zegt bijzonder trots te zijn op het perfecte optreden van de vrijwilligers en is hun ook dankbaar voor de energie en enorme vrije tijd die ze hadden besteed aan de trainingen ter voorbereiding voor de presentaties. “Ook hebben wij veel waardering voor de directie Zorg en Welzijn Groep voor hun goede samenwerking ter realisatie van dit project”, aldus het bestuur.

50