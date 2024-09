Algemeen Reeks misstanden leidt tot onmiddellijke sluiting kinderopvang Bonaire Redactie 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een reeks misstanden heeft geleid tot de onmiddellijke sluiting van de kinderopvang Happy Kids, Happy Days. De ouders werden op woensdag in een inderhaast opgeroepen bijeenkomst door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) op de hoogte gesteld van de drastische beslissing.

Kinderen die tot nog toe naar Happy Kids, Happy Days gingen zijn inmiddels tentatief verdeeld over alternatieve faciliteiten.

Gedeputeerde Nina den Heyer zegt in reactie op vragen van ABC Online Media dat de maatregel gebaseerd is op kritische rapporten van de overheidsinspectie. “Er zijn al eerder ernstige onvolkomenheden geconstateerd en dat heeft al eerder geleid tot een sluiting die in eerste instantie tijdelijk was”.

Het feit dat de sluiting nu onmiddellijk en onherroepelijk is, wordt mede ingegeven door het feit dat de Inspectie, na eerdere kritische rapportages, geen enkele vooruitgang zag. “Het vertrouwen is er simpelweg niet dat deze situatie zich nog gaat verbeteren en als overheid moeten wij dan onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus Den Heyer.

