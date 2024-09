Politie & Justitie Pick-up slaat over de kop en belandt op terrein brandweer Redactie 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

De foto toont de omgeving bij de brandweer in de buurt van waar het ongeluk gebeurde, en niet de over de kop geraakte pick-up - Foto ABC Online Media.

KRALENDIJK – In de nacht van maandag op dinsdag is een pick-up over de kop geslagen en op het terrein van de brandweerkazerne terechtgekomen. Dit gebeurde rond 01:00 uur op de Kaya International. In de auto zaten vijf personen.

Volgens een van de inzittenden waren ze onderweg vanuit Sorobon toen de bestuurder de controle over het stuur verloor. Het voertuig raakte van de weg, botste tegen een lantaarnpaal en sloeg daarna over de kop, om uiteindelijk op het terrein van de brandweer tot stilstand te komen.

Conform het ‘botsen is blazen’-beleid werd de bestuurder getest op alcoholgebruik. Uit de blaastest bleek dat hij meer had gedronken dan toegestaan. De 22-jarige man werd daarop aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een uitgebreide ademanalyse. Op basis van de resultaten hiervan is zijn rijbewijs ingenomen.

Alle inzittenden zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk verder.

