Saba Delegatie Landmacht bezoekt brandweer Saba Redactie 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

Medewerkers van de landmacht maakten kennis met de brandweerlieden en de kazernen op Saba. Foto: RCN

THE BOTTOM – Recent heeft een eenheid van de landmacht de brandweerkazerne van Saba bezocht ter voorbereiding op mogelijke ondersteuning na een orkaan. Tijdens het bezoek maakten de medewerkers van de landmacht kennis met de medewerkers op Saba.

BKCN heeft uitleg gegeven over de brandbestrijdingsapparatuur, zoals zaagmachines en andere hulpmiddelen die van pas kunnen komen in noodsituaties. Volgens BKCN was het was een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring, die ons helpt om nog beter voorbereid te zijn.

