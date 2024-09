Sport & Vrije tijd Bonairiaanse windsurfjeugd domineert tijdens derde World Cup in Denemarken Hans Hofstra 26-09-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire wint in Denemarken veel prijzen bij de jeugd. Foto: PWA / John Carter

KLITMØLLER – In het Deense Klitmøller hebben de Bonairiaanse windsurfjeugd uitstekend gepresteerd. In de meeste categorieën werd de jeugd uit andere landen in de derde World Cup PWA van het seizoen aan de kant gezet. Door weinig wind, werden er weinig wedstrijden gevaren.

De jeugd moest vele dagen wachten. Te weinig wind zorgde ervoor dat er voornamelijk alleen wedstrijden rond de tennistafel gespeeld konden worden. Uiteindelijk kon het wedstrijdcomité er toch nog een aantal wedstrijden uitpersen.

Storm Nicolai deed in de categorie -17 jaar op de fin goede zaken. Hij won. Zijn vriend, maar tevens directe concurrent voor het wereldkampioenschap Tycho Smits werd tweede. Bobbi-Lynn de Jong werd in de -17 jaar derde, maar tevens ook eerste bij de meisjes. Arxon Gomperts werd eerste bij de jongens -15 jaar. Kit de Jong werd bij de meisjes -15 jaar eerste. Kit de Jong wordt eerste in de categorie -15 jaar. Foto: PWA / John Carter

Op de foil -17 jaar zag Tycho Smits alleen de Deense Gustav Permin voor zich. Smits werd tweede. Wederom werd Bobbi-Lynn de Jong derde en eerste bij de meisjes.

De groep talenten zal van 9 tot en met 13 oktober zich gaan opmaken voor de vierde World Cup. Deze wordt georganiseerd in het Turkse Alacati.

