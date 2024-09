Natuur Vuur op strand vormt gevaar voor zeeschildpadden in broedseizoen Hans Hofstra 25-09-2024 - 1 minuten leestijd

Vuur op het strand zorgt voor gevaar voor eitjes van schildpadden.

KRALENDIJK – Bij één van de patrouilles van Sea Turtle Conservation Bonaire viel op dat in één van de schildpad neststranden in het zuiden resten waren gevonden van een kampvuur. Volgens de organisatie is het hebben van openbare vuren op stranden op dit moment van het jaar in het broedseizoen zorgwekkend.

Op foto’s is te zien dat er zich vlak achter de plek van het vuur een zeeschildpaddennest bevindt, gemarkeerd met een blauw lint. De hitte van het vuur in de nabijheid van het nest kan grote complicaties veroorzaken bij de ontwikkeling van de jonge schildpadden. In sommige gevallen kunnen deze zelfs sterven wanneer ze tijdens de hitte dicht bij het oppervlak van het strand komen.

Blauwe linten geven aan dat er een nest met schildpadden is gesignaliseerd.

De organisatie doet een beroep, vooral in tijden van het broedseizoen, om te helpen bij de bescherming van de zeeschildpadden door geen vuur op het strand te maken.

