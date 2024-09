Politie & Justitie Opnieuw diefstal op Te Amo Beach: rugtas gestolen tijdens snorkelen Redactie 25-09-2024 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdag 20 september is er opnieuw een rugtas gestolen op Te Amo Beach. Terwijl de eigenaar aan het snorkelen was, werd de blauwe tas van het merk Christal Cruises, die onder een boom lag, meegenomen door onbekenden. In de rugtas zaten verschillende pasjes, een leesbril, een Prada-zonnebril, een pet en kleding. De politie onderzoekt de zaak.

