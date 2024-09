Politie & Justitie Aanhoudingen en boetes voor verkeersovertredingen Redactie 25-09-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto verkeerscontrole - KPCN

KRALENDIJK – Op vrijdag 20 september hield de politie in de vroege avond een verkeerscontrole aan de Kaya Amsterdam. Zestien voertuigen werden gecontroleerd, waarbij drie bestuurders een boete kregen: twee voor het rijden zonder geldige verzekering en één voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. De politie benadrukt dat er de komende tijd meer controles zullen plaatsvinden.

Op zaterdag 21 september, rond 04:35 uur, werd een 54-jarige man aangehouden op de Kaya Nikiboko Zuid voor rijden onder invloed. De man negeerde stoptekens van de politie, maar stopte uiteindelijk bij Bario Mamparia Kutu. Uit een blaastest bleek dat hij meer alcohol op had dan toegestaan. Hij kreeg een rijverbod van drie uur en werd bekeurd omdat hij geen rijbewijs en verzekeringsbewijs kon tonen. Zijn auto werd in beslag genomen.

Later die ochtend, rond 06:25 uur, vond er op zaterdag 21 september een aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Twee auto’s botsten op elkaar, waarna een van de bestuurders te voet vluchtte. De andere bestuurder raakte gewond en meldde zich bij het politiebureau. De onverzekerde auto van de vluchtende bestuurder werd weggesleept. De politie onderzoekt de zaak.

Op zondag 22 september voerde de politie in de ochtenduren een tweede verkeerscontrole uit, dit keer aan de Kaya International. Vijftien voertuigen werden gecontroleerd en zes bestuurders kregen een boete, voornamelijk voor het niet dragen van een veiligheidsgordel en het rijden zonder geldige verzekering. Ook hier wordt gewaarschuwd dat er streng opgetreden zal worden bij toekomstige controles.

Rond 16:50 uur diezelfde dag, zag een politiepatrouille een auto stilstaan op de Kaya Korona, omringd door enkele mensen die op de weg liepen. Bij nader onderzoek bleek dat er een aanrijding had plaatsgevonden. Een automobilist had geprobeerd een groep fietsende jongeren in te halen, maar kwam te snel terug op zijn eigen rijbaan en raakte daarbij een van de fietsers. Het slachtoffer viel en raakte gewond, maar weigerde medische hulp.

Op maandag 23 september, rond 04:50 uur, vond er een aanrijding plaats op de kruising van Kaya International en Kaya Maximiliana Rosaria. Een bestuurder die linksaf wilde slaan, zag een andere auto op de voorrangsweg over het hoofd en veroorzaakte een botsing. Hoewel er geen gewonden vielen, was een van de auto’s niet meer rijvaardig en werd deze weggesleept.

