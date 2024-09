Vacatures Bonaire Vacancy Front Office Assistant Melanie Zandwijk 24 september 2024

Sand Dollar Bonaire is op zoek naar een nieuwe collega voor ons Front Office team! Als onderdeel van ons kleine team krijg je een afwisselende functie met diverse taken. Denk hierbij aan het inchecken en assisteren van gasten bij de receptie, het ondersteunen van marketingactiviteiten (vooral grafisch ontwerp), het communiceren met de Housekeeping en controleren of appartementen klaar zijn voor aankomst van gasten.

Vereiste talen: Engels en Spaans.

Werktijden: 8:00 tot 17:00 uur, met de bereidheid om op zaterdagen en sommige zondagen te werken. Je krijgt twee vrije dagen per week.

Functie-eisen:

Volledig beschikbaar voor 40 uur per week

In staat om een sollicitatiegesprek op Bonaire bij te wonen

Bereid om een contract van zes maanden te ondertekenen

Wij bieden een concurrerend salaris en 15 vakantiedagen.

Geïnteresseerd? Stuur je CV naar reservations@sanddollarbonaire.com.

581