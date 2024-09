Bonaire Tourism Corporation Bonaire organiseert voor tweede maal spannende speurtocht Redactie 24-09-2024 - 1 minuten leestijd

De teams en hun begeleiders op de groepsfoto. Foto: TCB

KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft voor de tweede keer een speurtocht georganiseerd die een succes is gebleken voor de deelnemende kinderen, in verband met de Toerismemaand.

De speurtocht heeft op zaterdag 21 september 2024 plaatsgevonden tussen 10:00 u. ‘s morgens en 12:00 u. ‘s middags in Kralendijk. Acht groepen, die elk uit 5 kinderen bestonden, onder leiding van een volwassene, hebben deelgenomen. Elke groep moest verkleed komen als een dier. Dit was een opdracht die ze bij de inschrijving hadden gekregen. Het resultaat was heel creatief en mooi. De acht groepen hebben hun fantasie goed tot uiting laten komen in de kleding die ze hadden aangetrokken.

De speurtocht ging langs verschillende toeristische en historische plaatsen die de kinderen bezocht hebben, met daaromheen verschillende activiteiten. Na de speurtocht kregen alle deelnemers een lunch en een goody bag van de TCB.

Punten

De groep die de meeste punten heeft gescoord en die binnen de vastgestelde tijd binnen was, wordt de winnaar van de speurtocht. Er is een derde prijs, een tweede prijs en de eerste prijs is voor de absolute winnaar van de speurtocht. Daarnaast is er ook een prijs voor de meest creatieve ‘outfit’. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Taste of Bonaire op zaterdag 28 september, waar de Toerismemaand afgesloten wordt.

