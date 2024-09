Sport & Vrije tijd Podiumkansen Youp Schmit op Wereldkampioenschap freestyle Hans Hofstra 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

Youp Schmit mag in het Duitse Sylt strijden om een medaille voor het wereldkampioenschap. Foto: PWA / John Carter

KRALENDIJK – De Bonairiaanse Youp Schmit gaat komende week strijden op het Wereldkampioenschap om een medaille op het op onderdeel freestyle. In het Duitse Sylt wordt de tweede World Cup PWA georganiseerd van 27 september tot en met 6 oktober. Schmit staat op een knappe zesde plaats. Een plek in de top, kan betekenen dat Schmit zich naar een medaille kan surfen.

In een eerder evenement in Fuerteventura werd Schmit knap zesde. Voor hem zou een zesde plaats al een verbetering zijn ten opzichte van vorig seizoen. Toen werd de surfer negende tijdens het wereldkampioenschap. Een podiumplek zou fantastisch voor de Bonairiaan zijn. Nog nooit eerder pakte hij eremetaal op het wereldkampioenschap freestyle. In 2019 surfde hij zijn beste resultaat, toen werd Schmit vierde.

Ook Amado Vrieswijk en Kiri Thode zullen komende week meedoen in Sylt op het onderdeel freestyle. Vrieswijk (9) en Thode (13), hebben geen kans meer op een medaille in het totaalklassement. Voor Vrieswijk is er nog wel een ander onderdeel belangrijk. Hij zal namelijk ook meedoen op het onderdeel slalom foil. Vrieswijk staat zesde en heeft nog alle kansen om een goede eindklassering te behalen. Ook Bobbi-Lynn de Jong zal na haar jeugdtoernooi in Denemarken meteen in de auto stappen. Zij zal meedoen aan het onderdeel slalom foil bij de volwassenen.

Bonairiaanse jeugd heeft geen wind in Denemarken

Het is voor de topsurfers van Bonaire sowieso een belangrijke week. De jeugd is afgelopen week naar Denemarken vertrokken voor hun derde World Cup van het seizoen. Ook zij strijden om het wereldkampioenschap. Helaas voor hen, kon er tot en met maandag maar één wedstrijd worden gevaren. Vandaag lijkt er meer wind te komen. Op woensdag verwachten de surfers in Denemarken zelfs stormachtig weer.

