Vakantie & Toerisme De leukste snorkelexcursies op Bonaire

Bonaire, een eiland in de Caribische Zee. Hier schijnt de zon bijna iedere dag en is het water warm en helder. Een zee vol kleurrijke vissen en prachtige koralen wacht op je. Niet voor niets heeft dit eiland de bijnaam ‘Divers Paradise’. Ben je binnenkort op het tropische eiland? Kies dan één van de leukste snorkelexcursies in en op het water van Bonaire.

Bonaire is gezegend met één van de mooiste koraalriffen ter wereld. Duikers en snorkelaars van over de hele wereld weten al tientallen jaren hun weg te vinden naar het eiland. Wil jij deze prachtige onderwaterwereld eens met eigen ogen aanschouwen? Boek dan één van onderstaande excursies en spot de mooiste vissen en zeeschildpadden.

Voordelen van een snorkelexcursie

Op Bonaire loop je vanaf het strand zo het water in en kun je beginnen met snorkelen of duiken. Waarom zou je dan meegaan met een snorkeltour, vraag je je misschien af? Een georganiseerde excursies heeft vele voordelen! Eén daarvan is dat je op plekken komt, die alleen per boot bereikbaar zijn. De kapitein van de snorkelboot zal altijd een plek kiezen waar de golfslag en stroming rustig zijn, en het zicht onder water goed.

Een ander voordeel is dat er tijdens een snorkelexcursie een gids aanwezig is. Heb je nog niet zo vaak gesnorkeld? Dan kan hij of zij je geruststellen in het water. Lekt er water in jouw masker? De gids kan je helpen om het probleem op te lossen. Ook weet een goede gids de meeste namen van de vissen die je tegen zult komen. Het is dus nog leerzaam ook!

De gids heeft vaak oog voor detail, prachtige vissen spotten is zijn of haar beroep. Grote kans dat je dus samen met een gids veel meer ziet, dan wanneer je alleen gaat snorkelen. Daarnaast kun je tijdens de snorkeltrip gebruik maken van snorkelspullen van de organisatie. Dit zijn vaak professionele sets en je wordt geholpen bij de keuze van de perfecte set voor jou. Je hoeft dus niet zelf een set aan te schaffen en/of mee te nemen in jouw koffer.

Tijdens de tour is eten en drinken vaak inclusief, je hoeft daarom zelf niet een koelbox vol spullen mee te slepen naar het strand. Op de meeste boten is een toilet aanwezig, ook fijn, want bijvoorbeeld op Klein Bonaire zijn geen toiletten aanwezig.

Door de excursie van jouw keuze alvast online te boeken, ben je verzekerd van een plek aan boord. Met name tijdens het hoogseizoen op Bonaire, willen de populairste snorkelexcursies wel eens allemaal volgeboekt zijn. Op tijd online reserveren is dus zeker aan te raden!

En heb je geen zin om het water in te gaan? Of wil jouw reisgenoot graag snorkelen, maar jij niet? No worries, tijdens de snorkelexcursies mag je ook gewoon de hele tour aan boord blijven om te chillen. Zo kun je toch samen genieten van de zee rond Bonaire.

Catamaran snorkeltrip inclusief lunch

Per catamaran zeil je naar twee prachtige plekken om te gaan snorkelen. Onder begeleiding van een professionele gids ga je het water in. De gids gaat je van alles vertellen over de onderwaterwereld van Bonaire, over de vissen maar ook over de koralen. Tijdens de 5 uur durende snorkeltrip is er voldoende tijd om te chillen aan boord onder het genot van een drankje. Ook een heerlijk diner zijn inbegrepen gedurende de tour. Tijdens zonsondergang zeil je weer terug naar de haven. Heb je geen eigen snorkelset? Geen probleem, je kunt deze gratis lenen tijdens de tour. Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Snorkeltour naar Klein Bonaire

Enkele van de mooiste snorkelplekken van Bonaire zijn alleen per boot bereikbaar. Zo vind je rondom het onbewoonde eiland Klein Bonaire, met hagelwitte zandstranden, de mooiste riffen. Naast de prachtigste, tropische vissen en schildpadden worden hier af en toe ook roggen gespot. De gids wijst ze je graag aan. Tijdens de 3,5 uur durende tour met twee snorkelstops worden snacks en drankjes uitgedeeld. Ook is het gebruik van snorkelspullen inbegrepen bij deze excursie.

Zeilen & snorkelen

Houd je van zeilen? Dan is deze excursie echt iets voor jou! Het grootste gedeelte van de tijd van deze 4,5 uur durende zeiltrip wordt er daadwerkelijk gezeild. De overige tijd ligt de boot te dobberen op twee prachtige snorkelplekken. Daar kun je, onder begeleiding van een gids, snorkelend de onderwaterwereld verkennen. Ook hier kun je gratis gebruik maken van de snorkelsets die aan boord voor je klaar liggen. En eenmaal terug aan boord geniet je van lekkere snacks! Tijdens deze excursie is er een open bar en geniet je van de zonsondergang. Snorkelen in het heldere, warme water van Bonaire

Wat moet je meenemen tijdens een snorkelexcursie?

Bij bovenstaande tours zijn snorkelspullen gratis te leen aan boord. Natuurlijk mag je ook je eigen duikbril en vinnen meenemen. Trek je zwemkleding alvast aan, dan kun je zo het water in om te snorkelen. Een handdoek om je na het snorkelen mee af te kunnen drogen is ook handig.

Daarnaast is het verstandig om je goed in te smeren met anti-zonnebrandcrème. Kies voor een product dat de kwetsbare koralen niet schaadt. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een uv-werend shirt te dragen.

Heb je een onderwatercamera, neem ‘m dan ook zeker mee tijdens een snorkelexcursie. Tip: maak tijdens het snorkelen filmpjes in plaats van losse foto’s met je onderwatercamera. Kom je een mooi gekleurde vis of een zeeschildpad tegen en druk je net iets te laat af? Dan staat ie niet op de foto. Wanneer je een filmpje maakt kun je daar later een fotofragment uit selecteren. Zo heb je veel meer kans om die zeeschildpad goed op beeld te krijgen.

STINAPA nature fee op Bonaire

Vergeet ook niet om alvast online de ‘nature fee’ te betalen, deze is namelijk niet inbegrepen bij de excursieprijs. De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. De nature fee is 40 USD per persoon. Bewoners van Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba hoeven geen nature fee te betalen.

Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire. Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Wil jij ook snorkelen op Bonaire?

Wacht dan niet te lang en boek direct een leuke snorkelexcursie bij één van de bedrijven die deze organiseren. Door vooraf online te boeken ben je verzekerd van een plek aan boord.

Wil jij ook naar Bonaire en de mooie onderwaterwereld met eigen ogen bewonderen? Maar heb je nog geen reis geboekt? Op deze pagina vind je mooie reizen voor een goede prijs naar dit tropische eiland.

Kan je zeilen op Bonaire? Ja, er zijn meerdere excursiebedrijven die zeiltochten aanbieden op Bonaire. Vaak in combinatie met een snorkelstop en eten en drinken aan boord. Kun je op Bonaire met dolfijnen zwemmen? De dolfijnen rond Bonaire leven allemaal in het wild. Je kunt dus niet met ze zwemmen zoals op Curaçao. Maar dolfijnen zijn nieuwsgierige wezens en zwemmen graag een stukje met een boot mee. Zodoende kun je ze wel van dichtbij bewonderen. Wat zijn de voordelen van een snorkelexcursie? Wanneer je een georganiseerde snorkelexcursie boekt brengt de kapitein je naar de mooiste snorkelplekken, die veelal niet vanaf de kant te bereiken zijn. Daarnaast gaat er een gids mee het water in, die je van alles kan vertellen over de onderwaterwereld. Ook zijn eten en drinken vaak inclusief tijdens een snorkeltour en is er een toilet aan boord aanwezig.

