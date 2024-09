Gezondheidszorg Bestuurscolleges BES-eilanden met burgers in gesprek over klachten zorg Redactie 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

Kralendijk – Gedeputeerde Den Heyer en de zorggedeputeeerden van Sint Eustatius en Saba praten op 26 en 27 september met burgers op hun eiland over klachten over de zorg.

De gesprekken met de naam ‘Konta mi’ worden op Bonaire op 26 september 2024 van 18:00 – 21:00 uur bij Jong Bonaire in Playa gehouden en op 27 september 2024 van 18:00 – 21:00 uur bij Cocari in Rincon. Het doel is om in kaart te brengen wat voor klachten er zijn. De BES-eilanden informeren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS, later over de resultaten. Bij ‘Konta mi’ over de zorg zijn ook de gedeputeerden Clark Abraham en Anjelica Cicilia aanwezig.

De drie gedeputeerden van de BES-eilanden hebben besloten om op hun eiland de klachten van burgers te verzamelen. ,,We weten dat burgers klachten hebben, maar tot nu toe zijn er weinig mensen die bij de organisaties binnen de zorg een klacht melden. Als we de zorg op de eilanden willen verbeteren, dan moeten we VWS bewijzen wat er misgaat en waar dat gebeurt. We willen van de burgers zelf horen waar ze tegenaan lopen of tegenaan zijn gelopen,” zegt Den Heyer.

De zorggedeputeerden van de BES-eilanden werken al een tijd samen. Op Bonaire nam de eilandsraad in oktober 2023 een motie aan om op het eiland onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg. Den Heyer hoopt dat de gesprekken met burgers een beeld geven van de problemen en mogelijke oplossingen in de zorg.

Aanmelden

Burgers kunnen zich via kontami@bonairegov.com aanmelden om mee te doen aan ‘Konta mi’ over de zorg. Bij het aanmelden moeten ze hun naam opgeven en zeggen over welke tak van de zorg ze een klacht hebben.

