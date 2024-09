Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Instabiel weer op komst Redactie 23-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – De komende week wordt gekenmerkt door wisselvallig weer, met een onstabiel weekend in het vooruitzicht. De week begint met enige instabiliteit, vooral ten westen van onze regio, waar zich een tropische cycloon ontwikkelt boven het westelijke deel van de Caraïben. Door de aanwezigheid van dit systeem trekken er buien en onweersgebieden richting de lokale omgeving, voornamelijk in de buurt van Aruba.

Tot nu toe is het hier grotendeels droog gebleven, aangezien de meeste activiteit de eilanden heeft gemist. Toch is er lokaal een kleine kans op een bui, al zullen die kansen afnemen in de eerste helft van de week, omdat de storing de Caraïben verlaat.

Vanaf donderdag, maar vooral vanaf vrijdag en tijdens het weekend, wordt er een nieuwe storing verwacht, waarschijnlijk een actieve tropische golf. Deze storing zal leiden tot een grotere kans op regenbuien en onweer gedurende enkele dagen.

Windreversal op komst

Vandaag waait er een matige oostenwind, die ook morgen en woensdag matig zal blijven. Tegen het weekend zal de wind echter aanzienlijk afnemen en mogelijk variabel worden, met zelfs de kans op een windomkeer (windreversal) op maandag. De golven zullen variëren tussen de 0,9 en 1,3 meter hoog. De maximumtemperaturen liggen rond de 33-34 graden Celsius (91-93 graden Fahrenheit), terwijl de minimumtemperaturen rond de 28-29 graden Celsius (82-84 graden Fahrenheit) liggen.

Bron: Caribbean Weather Center

